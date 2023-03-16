Икра из квашеных огурцов

Как приготовить икру из квашеных огурцов: вариант вкуснейшей намазки на хлеб
Икру можно готовить не только из кабачков, свеклы, грибов или сельди, но и из квашеных огурцов. Наибольшим преимуществом является то, что такую икру можно есть сразу после приготовления и использовать в качестве намазки на бутерброды. Кстати, огуречную икру можно есть даже в пост.
Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился необычным рецептом икры из квашеных огурцов.
Ингредиенты:
- огурцы квашеные – 500 г
- лук – 3 шт
- чеснок – 4 зубчика
- перец молотый
- сахар – 1,5-2 ст. л.
- томатная паста – 3 ст. л.
- хлеб и зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Огурцы натереть на мелкой терке. Отцедить их с помощью сита, но рассол оставить, он еще понадобится.
2. Измельчить лук и обжарить до золотистости.
3. Добавить к луку огурцы, перемешать и тушить 7-10 минут.
4. Натереть до овощей чеснок, добавить сахар, перец, томатную пасту и немного рассола из огурцов. Перемешать и тушить 5-7 минут, помешивая.
5. Готовую икру охладить и подавать с хлебом и зеленью.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить икру из свеклы.