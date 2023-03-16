Икра из квашеных огурцов

Икру можно готовить не только из кабачков, свеклы, грибов или сельди, но и из квашеных огурцов. Наибольшим преимуществом является то, что такую икру можно есть сразу после приготовления и использовать в качестве намазки на бутерброды. Кстати, огуречную икру можно есть даже в пост.

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился необычным рецептом икры из квашеных огурцов.

Ингредиенты:

огурцы квашеные – 500 г

лук – 3 шт

чеснок – 4 зубчика

перец молотый

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сахар – 1,5-2 ст. л.

томатная паста – 3 ст. л.

хлеб и зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Огурцы натереть на мелкой терке. Отцедить их с помощью сита, но рассол оставить, он еще понадобится.

2. Измельчить лук и обжарить до золотистости.

3. Добавить к луку огурцы, перемешать и тушить 7-10 минут.

4. Натереть до овощей чеснок, добавить сахар, перец, томатную пасту и немного рассола из огурцов. Перемешать и тушить 5-7 минут, помешивая.

5. Готовую икру охладить и подавать с хлебом и зеленью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить икру из свеклы.