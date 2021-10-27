Как приготовить тартар из говядины: участник "Адской кухни" раскрыл секреты и рецепт изысканной закуски

Если вы хотите удивить близких и гостей изысканной, вкусной закуской – это реально. Достаточно всего лишь выбрать необычный рецепт и хорошие продукты.

Участник "Адской кухни" (Новый канал) Равшан Хамидов поделился в Instagram именно таким рецептом французской закуски – тартар из говядины с трюфельным айоли и картофельными чипсами, который понравится всем.

Немного истории:

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Считается, что тартар пришел в европейскую кухню от монголо-татар. Его название означает не что иное, как "котлета по-татарски". В отличие от других котлет, эту подают сырой. Как правило готовят ее из рыбы или мяса.

"Самое важное для этого блюда – 100% свежесть продуктов, потому что они не проходит термическую обработку", – отметил Равшан Хамидов.

Ингредиенты:

говядина (вырезка) – 100 г

каперсы – 5 г

лук-шалот – 5 г

пармезан – 10 г

томаты вяленные – 5 г

уксус бальзамический – 1 ч. л.

масло оливковое – 1 ст. л.

соус соевый – 1 ч. л.

горчица – 5 г

соль морская – щепотка

смесь перцев – щепотка

Способ приготовления:

Все ингредиенты нужно нарезать мелким кубиком и перемешать. Натрите пармезан і добавьте туда же. Картофель нарежьте слайсом 0,5 мм, обязательно промойте в холодной воде, обсушите в полотенце, посыпьте картофельными крахмалом и обжарьте в разогретом фритюре до румяной корочки. Обязателньо обсушите от лишнего масла, посолите и обваляйте в копченой паприке. Майонез: взбейте яйца, добавьте лимонный сок, горчицу и подсолнечное масло. Добавьте трюфельное масло и одну чайную ложку японского рисового вина "Мирин" и наполните этой эмульсией поварской сифон. Сервируйте тарелку тартаром, вокруг него выложите чипсы, через сифон выдавите трюфельный айоли и можно подавать.

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