Как приготовить тартар из говядины: участник "Адской кухни" раскрыл секреты и рецепт изысканной закуски
Если вы хотите удивить близких и гостей изысканной, вкусной закуской – это реально. Достаточно всего лишь выбрать необычный рецепт и хорошие продукты.
Участник "Адской кухни" (Новый канал) Равшан Хамидов поделился в Instagram именно таким рецептом французской закуски – тартар из говядины с трюфельным айоли и картофельными чипсами, который понравится всем.
Немного истории:
Считается, что тартар пришел в европейскую кухню от монголо-татар. Его название означает не что иное, как "котлета по-татарски". В отличие от других котлет, эту подают сырой. Как правило готовят ее из рыбы или мяса.
"Самое важное для этого блюда – 100% свежесть продуктов, потому что они не проходит термическую обработку", – отметил Равшан Хамидов.
Ингредиенты:
говядина (вырезка) – 100 г
каперсы – 5 г
лук-шалот – 5 г
пармезан – 10 г
томаты вяленные – 5 г
уксус бальзамический – 1 ч. л.
масло оливковое – 1 ст. л.
соус соевый – 1 ч. л.
горчица – 5 г
соль морская – щепотка
смесь перцев – щепотка
Способ приготовления:
Все ингредиенты нужно нарезать мелким кубиком и перемешать.
Натрите пармезан і добавьте туда же.
Картофель нарежьте слайсом 0,5 мм, обязательно промойте в холодной воде, обсушите в полотенце, посыпьте картофельными крахмалом и обжарьте в разогретом фритюре до румяной корочки.
Обязателньо обсушите от лишнего масла, посолите и обваляйте в копченой паприке.
Майонез: взбейте яйца, добавьте лимонный сок, горчицу и подсолнечное масло.
Добавьте трюфельное масло и одну чайную ложку японского рисового вина "Мирин" и наполните этой эмульсией поварской сифон.
Сервируйте тарелку тартаром, вокруг него выложите чипсы, через сифон выдавите трюфельный айоли и можно подавать.
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