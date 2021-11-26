Львовский сырник, который не распадается: секретами поделилась Маричка Падалко

Львовский сырник – изысканный праздничный десерт, который стал в Украине традиционным. Его подают в лучших ресторанах страны, а туристы преодолевают сотни километров, чтобы попробовать такое блюдо. Но дома его тоже сделать реально, нужно лишь знать несколько хитростей.

Идеей приготовления вкусного львовского сырника, который точно не распадется, поделилась известная украинская телеведущая Маричка Падалко на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для сырника:

кисломолочный творог жирностью не менее 5% – 750 г

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яйца – 5 шт ( если маленькие 6)

сахар – 150 г

растопленное сливочное масло – 150 г

лимон – 1 шт

лимонный сок – 0,5 шт

сгуститель для сливок по 12 г – 3 пакета

Ингредиенты для глазури:

сливочное масло – 30 г

сахар – 2 ст.л

жирная сметана – 3 стакана

какао 20-22% – 2 ст. л

Способ приготовления:

1. Перетереть сыр блендером, он превращается в густой крем.

2. Отделить желтки от белков. Желтки взбить с сахаром до белого цвета.

3. Натереть цедру, выдавить лимонный сок.

4. Постепенно смешать творог, желтки, масло, цедру лимона и сок.

5. Взбить белки до густой пены.

6. К основной массе добавить сгуститель и добавить в тесто белки.

7. Форму застелить пергаментом и смазать маслом.

8. Сырник отправить в духовку при температуре 180 градусов на 40-50 минут.

Приготовление глазури:

1. На маленьком огне разогреть сливочное масло.

2. Добавить 2 ст.л сахара.

3. Проварить на маленьком огне.

4. Когда масло почти растворилось постепенно добавлять сметану.

5. Засыпать какао, довести до кипения массу, постоянно перемешивая.

6. Нанести на творожник.

Несколько советов для того, чтобы блюдо получилось идеальным:

1. Сыр выбирать не мокрый и не сухой и высокой жирности.

2. Чем короче и выше форма – тем дольше нужно выпекать.

3. Если форма маленькая, то нужно уменьшить количество ингредиентов на треть – 500 г творога, 4 яйца, 100 г сахара, 2 пакета загустителя, лимон маленький, масло 100 г. Для глазури сохранить те же пропорции.

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