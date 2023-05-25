Как приготовить кабачки, чтобы были как сырники: оригинальный рецепт
Кабачки – это идеальный овощ для жарки. Жарить их можно в кляре, с яйцом и панировке. В любом случае блюдо получается низкокалорийное, бюджетное и идеально подойдет на обед, перекус или ужин.
В одном из кулинарных каналов (Анна Пилипюк. Бабушкины Советы) в YouTube был опубликован рецепт оригинального блюда из кабачков в творожной панировке, которые выходят ничем не хуже сырников.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт
- соль, перец
Панировка:
- кисломолочный творог – 100-150 г
- соль – 0,5 ч. л.
- яйца – 2 шт
- сметана – 100 г
- мука 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Кабачок тщательно помыть и порезать тонкими кружочками. Переложить в миску, посолить и поперчить, перемешать и оставить в таком виде на время.
2. Тем временем приготовить панировку. Для этого творог нужно размять вилкой.
3. Далее добавить к творогу яйца и соль. Перемешать до однородности.
4. Добавить в массу сметану, снова все перемешать.
5. Добавить муку, тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
6. Отдельно подготовить миску с мукой.
7. На этом этапе нужно обвалять каждый кружочек кабачка в муке, погрузить в панировку и выложить на разогретую с маслом сковороду. Жарить таким образом с обеих сторон до золотистости.
8. Готовые кабачки подавать со сметаной.
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