Кабачки – это идеальный овощ для жарки. Жарить их можно в кляре, с яйцом и панировке. В любом случае блюдо получается низкокалорийное, бюджетное и идеально подойдет на обед, перекус или ужин.

В одном из кулинарных каналов (Анна Пилипюк. Бабушкины Советы) в YouTube был опубликован рецепт оригинального блюда из кабачков в творожной панировке, которые выходят ничем не хуже сырников.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт

соль, перец

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Панировка:

кисломолочный творог – 100-150 г

соль – 0,5 ч. л.

яйца – 2 шт

сметана – 100 г

мука 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачок тщательно помыть и порезать тонкими кружочками. Переложить в миску, посолить и поперчить, перемешать и оставить в таком виде на время.

2. Тем временем приготовить панировку. Для этого творог нужно размять вилкой.

3. Далее добавить к творогу яйца и соль. Перемешать до однородности.

4. Добавить в массу сметану, снова все перемешать.

5. Добавить муку, тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

6. Отдельно подготовить миску с мукой.

7. На этом этапе нужно обвалять каждый кружочек кабачка в муке, погрузить в панировку и выложить на разогретую с маслом сковороду. Жарить таким образом с обеих сторон до золотистости.

8. Готовые кабачки подавать со сметаной.

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