Как приготовить кабачки, чтобы были вкуснее нагетсов: делимся рецептом закуски
Кабачки – универсальные овощи, которые будут отличным основанием для многих блюд: блинов, оладий, рулетов и тортов. Их можно даже мариновать на зиму.
Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных кабачковых палочек в хрустящей сырной панировке со сметанным соусом, которые будут вкуснее нагетсов.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт
- соль
- мука
- яйца – 1-2 шт
- панировочные сухари – 8 ст. л.
- пармезан – 30 г
- чеснок – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- итальянские травы – 1 ч. л.
Соус:
- сметана – 150 г
- чеснок – 2 зубчика
- укроп
Способ приготовления:
1. Кабачки нужно помыть и порезать брусочками (палочками).
2. Для панировки смешать панировочные сухари, специи (можно использовать свои любимые), натертый сыр. Отдельно подготовить тарелку с мукой и тарелку со взбитым яйцом.
3. Если из кабачков выделилась жидкость, то ее лучше слить. Далее обвалять каждый кабачок сначала в муке, затем – яйце и напоследок в панировке. Выложить на противень застеленный пергаментом.
4. Запекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут.
5. Для приготовления соуса нужно к сметане добавить выжатый через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп, перемешать. При необходимости посолить. Готово!
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