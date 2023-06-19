Как приготовить кабачки, чтобы были вкуснее нагетсов: делимся рецептом закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить кабачки, чтобы были вкуснее нагетсов: делимся рецептом закуски

Кабачки – универсальные овощи, которые будут отличным основанием для многих блюд: блинов, оладий, рулетов и тортов. Их можно даже мариновать на зиму.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных кабачковых палочек в хрустящей сырной панировке со сметанным соусом, которые будут вкуснее нагетсов.

Рецепт кабачковых палочек в панировке с соусом

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт
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  • соль
  • мука
  • яйца – 1-2 шт
  • панировочные сухари – 8 ст. л.
  • пармезан – 30 г
  • чеснок – 1 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • итальянские травы – 1 ч. л.

Соус:

  • сметана – 150 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • укроп

Способ приготовления:

1. Кабачки нужно помыть и порезать брусочками (палочками).

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2. Для панировки смешать панировочные сухари, специи (можно использовать свои любимые), натертый сыр. Отдельно подготовить тарелку с мукой и тарелку со взбитым яйцом.

3. Если из кабачков выделилась жидкость, то ее лучше слить. Далее обвалять каждый кабачок сначала в муке, затем – яйце и напоследок в панировке. Выложить на противень застеленный пергаментом.

Кабачковые палочки, как нагетсы

4. Запекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут.

Кабачки в духовке

5. Для приготовления соуса нужно к сметане добавить выжатый через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп, перемешать. При необходимости посолить. Готово!

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