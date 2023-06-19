Кабачки – универсальные овощи, которые будут отличным основанием для многих блюд: блинов, оладий, рулетов и тортов. Их можно даже мариновать на зиму.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных кабачковых палочек в хрустящей сырной панировке со сметанным соусом, которые будут вкуснее нагетсов.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт

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соль

мука

яйца – 1-2 шт

панировочные сухари – 8 ст. л.

пармезан – 30 г

чеснок – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

итальянские травы – 1 ч. л.

Соус:

сметана – 150 г

чеснок – 2 зубчика

укроп

Способ приготовления:

1. Кабачки нужно помыть и порезать брусочками (палочками).

2. Для панировки смешать панировочные сухари, специи (можно использовать свои любимые), натертый сыр. Отдельно подготовить тарелку с мукой и тарелку со взбитым яйцом.

3. Если из кабачков выделилась жидкость, то ее лучше слить. Далее обвалять каждый кабачок сначала в муке, затем – яйце и напоследок в панировке. Выложить на противень застеленный пергаментом.

4. Запекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут.

5. Для приготовления соуса нужно к сметане добавить выжатый через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп, перемешать. При необходимости посолить. Готово!

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