Как приготовить картофель фри без жарки, чтобы он не был калорийным: секреты
Согласитесь, иногда очень тяжело пройти мимо McDonald's и не соблазниться вкуснейшим картофелем фри. С любимыми соусами – это просто двойное удовольствие. Рецепт блюда уже давно не является секретом. И если хотите приготовить менее калорийный картофель фри – существует альтернативный вариант.
Рецепт картофеля фри в духовке опубликован в блоге womens_sovety. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
картофель
мука
паприка
растительное масло – 2 ст. л.
сушеный чеснок
соль, перец
Способ приготовления:
1. Очистить картофель и порезать его тоненькими кусочками.
2. Залить холодной водой и оставить на 1 час.
3. Слить воду и просушить картофель. Добавить муку, паприку, растительное масло, чеснок, соль и перец. Хорошо перемешать.
4. Выложить картофель на противень и полить растительным маслом.
5. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут.
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