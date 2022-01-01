Как приготовить картофель фри без жарки, чтобы он не был калорийным: секреты

Согласитесь, иногда очень тяжело пройти мимо McDonald's и не соблазниться вкуснейшим картофелем фри. С любимыми соусами – это просто двойное удовольствие. Рецепт блюда уже давно не является секретом. И если хотите приготовить менее калорийный картофель фри – существует альтернативный вариант.

Рецепт картофеля фри в духовке опубликован в блоге womens_sovety. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

мука

паприка

растительное масло – 2 ст. л.

сушеный чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Очистить картофель и порезать его тоненькими кусочками.

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2. Залить холодной водой и оставить на 1 час.

3. Слить воду и просушить картофель. Добавить муку, паприку, растительное масло, чеснок, соль и перец. Хорошо перемешать.

4. Выложить картофель на противень и полить растительным маслом.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут.

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