Как приготовить картофель фри без жарки, чтобы он не был калорийным: секреты

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить картофель фри без жарки, чтобы он не был калорийным: секреты

Согласитесь, иногда очень тяжело пройти мимо McDonald's и не соблазниться вкуснейшим картофелем фри. С любимыми соусами – это просто двойное удовольствие. Рецепт блюда уже давно не является секретом. И если хотите приготовить менее калорийный картофель фри – существует альтернативный вариант.

Рецепт картофеля фри в духовке опубликован в блоге womens_sovety. Опубликовано в Instagram.

Картофель фри в духовке

Ингредиенты:

  • картофель

  • мука

  • паприка

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • сушеный чеснок

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Очистить картофель и порезать его тоненькими кусочками.

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Подготовка картофеля

2. Залить холодной водой и оставить на 1 час.

3. Слить воду и просушить картофель. Добавить муку, паприку, растительное масло, чеснок, соль и перец. Хорошо перемешать.

Подготовка картофеля к выпеканию

4. Выложить картофель на противень и полить растительным маслом.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, зачем замораживать картофель фри.

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