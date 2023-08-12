Как приготовить картофель с лисичками и соусом: легендарный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить картофель с лисичками и соусом: легендарный рецепт

Такой овощ как картофель можно жарить, варить и запекать, дополняя разными овощами, специями и мясом. Один из вариантов – подать его с грибами лисичками и соусом. Такое блюдо подойдет не только для ежедневного меню, но поразит всех гостей за праздничным столом.

Фудблогер Ангелина Зинькова (angelinazinkovaaa) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного картофеля с лисичками и соусом.

Рецепт картофеля с лисичками и соусом

Ингредиенты:

  • картофель
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • чеснок
  • лисички
  • сметана
  • укроп
  • сливочное масло
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Способ приготовления:

1. Молодой картофель тщательно помыть, или если используете старый – почистить от кожуры. Проделать в овощах надрезы по всей поверхности, но не доходя до края. Отварить картофель в подсоленной кипящей воде в течение 10-15 минут.

Как вкусно приготовить картофель

2. Параллельно отварить лисички в кипящей воде в течение 3-4 минут.

3. Отварной картофель выложить в форму, полить оливковым маслом, посыпать солью и перцем. Запекать при температуре 240 градусов 15 минут.

Как приготовить картофель с грибами

4. На сковороде растопить кусок сливочного масла, выложить измельченный чеснок и отварные грибы. Жарить в течение 5-7 минут.

5. Для соуса смешать сметану, измельченный укроп, соль и перец.

Запеченный картофель с лисичками и сметанным соусом

6. На тарелку выложить соус, картофель и посыпать лисичками. Приятного аппетита!

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