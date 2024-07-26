Киш – это очень сытный пирог на хрустящем тесте с разнообразными начинками. Но пока идет сезон кабачков, именно их можно использовать для основы. Тесто отлично пропекается и имеет очень нежный вкус.

Видео дня

Как приготовить сытный кабачковый киш на обед, рассказали на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. С начинкой можно экспериментировать.

Ингредиенты для основания:

кабачки – 2 шт.

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ст. л.

мука – 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

куриного филе бедра – 2 шт.

помидоры черри – 7-8 шт.

моцарелла – 125 г сыра

шпинат

сливки – 100 мл

яйца – 4 шт.

пармезан – 40 г.

Способ приготовления:

1. Натереть на терке кабачки, посолить, через 5-10 мин отжать.

2. Добавить яйцо, сметану, муку.

3. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.

4. Сверху на основу выложить обжаренное мясо, шпинат, помидоры, моцареллу.

5. Залить все яйцами со сливками.

6. Засыпать пармезаном.

7. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: