Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда
Киш – это очень сытный пирог на хрустящем тесте с разнообразными начинками. Но пока идет сезон кабачков, именно их можно использовать для основы. Тесто отлично пропекается и имеет очень нежный вкус.
Как приготовить сытный кабачковый киш на обед, рассказали на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. С начинкой можно экспериментировать.
Ингредиенты для основания:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ст. л.
- мука – 1 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- куриного филе бедра – 2 шт.
- помидоры черри – 7-8 шт.
- моцарелла – 125 г сыра
- шпинат
- сливки – 100 мл
- яйца – 4 шт.
- пармезан – 40 г.
Способ приготовления:
1. Натереть на терке кабачки, посолить, через 5-10 мин отжать.
2. Добавить яйцо, сметану, муку.
3. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.
4. Сверху на основу выложить обжаренное мясо, шпинат, помидоры, моцареллу.
5. Залить все яйцами со сливками.
6. Засыпать пармезаном.
7. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут.
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