Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда

Киш – это очень сытный пирог на хрустящем тесте с разнообразными начинками. Но пока идет сезон кабачков, именно их можно использовать для основы. Тесто отлично пропекается и имеет очень нежный вкус.

Видео дня

Как приготовить сытный кабачковый киш на обед, рассказали на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. С начинкой можно экспериментировать.

Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда

Ингредиенты для основания:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 1 ст. л.
  • мука – 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

  • куриного филе бедра – 2 шт.
  • помидоры черри – 7-8 шт.
  • моцарелла – 125 г сыра
  • шпинат
  • сливки – 100 мл
  • яйца – 4 шт.
  • пармезан – 40 г. 

Способ приготовления:

Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда

1. Натереть на терке кабачки, посолить, через 5-10 мин отжать.

2. Добавить яйцо, сметану, муку.

Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда

3. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.

4. Сверху на основу выложить обжаренное мясо, шпинат, помидоры, моцареллу.

Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда

5. Залить все яйцами со сливками.

Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда

6. Засыпать пармезаном.

7. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут.

Как приготовить киш из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты