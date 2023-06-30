Как приготовить клубничный мохито на зиму: вкуснее компота

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить клубничный мохито на зиму: вкуснее компота

Клубничный мохито – это отличная альтернатива домашнему компоту. Его можно готовить на зиму – напиток долго сохраняется. В классическом варианте такое мохито дополняют цитрусовыми и обьязательно мятой.

В одном из кулинарных блогов (malynova_fazenda) в Instagram был опубликован рецепт освежающего клубничного мохито на зиму.

Рецепт клубничного мохито на зиму

Ингредиенты на 3-литровую банку:

  • клубника (желательно брать малую) – 500 г
  • лимон – 2 кольца
  • сахар – 250 г
  • мята – 1 веточка
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Способ приготовления:

1. Предварительно подготовить тару, а именно простерилизовать банку и крышку.

Клубника для приготовления

2. Также почистить и помыть клубнику, порезать кольцами лимон.

3. В стерилизованную сухую банку выложить клубнику, кольца лимона и веточку мяты.

Клубничный мохито на зиму

4. В кастрюлю налить 2,4 литра воды и насыпать сахар. Поставить на огонь и довести до кипения.

Домашний компот из клубники

5. Горячий сироп вылить в банку, закатать ее крышкой и укутать чем-то теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения, после хранить в прохладном месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сварить компот из крыжовника "Мохито" на зиму.

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