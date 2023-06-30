Как приготовить клубничный мохито на зиму: вкуснее компота
Клубничный мохито – это отличная альтернатива домашнему компоту. Его можно готовить на зиму – напиток долго сохраняется. В классическом варианте такое мохито дополняют цитрусовыми и обьязательно мятой.
В одном из кулинарных блогов (malynova_fazenda) в Instagram был опубликован рецепт освежающего клубничного мохито на зиму.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- клубника (желательно брать малую) – 500 г
- лимон – 2 кольца
- сахар – 250 г
- мята – 1 веточка
Способ приготовления:
1. Предварительно подготовить тару, а именно простерилизовать банку и крышку.
2. Также почистить и помыть клубнику, порезать кольцами лимон.
3. В стерилизованную сухую банку выложить клубнику, кольца лимона и веточку мяты.
4. В кастрюлю налить 2,4 литра воды и насыпать сахар. Поставить на огонь и довести до кипения.
5. Горячий сироп вылить в банку, закатать ее крышкой и укутать чем-то теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения, после хранить в прохладном месте.
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