Клубничный мохито – это отличная альтернатива домашнему компоту. Его можно готовить на зиму – напиток долго сохраняется. В классическом варианте такое мохито дополняют цитрусовыми и обьязательно мятой.

В одном из кулинарных блогов (malynova_fazenda) в Instagram был опубликован рецепт освежающего клубничного мохито на зиму.

Ингредиенты на 3-литровую банку:

клубника (желательно брать малую) – 500 г

лимон – 2 кольца

сахар – 250 г

мята – 1 веточка

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Способ приготовления:

1. Предварительно подготовить тару, а именно простерилизовать банку и крышку.

2. Также почистить и помыть клубнику, порезать кольцами лимон.

3. В стерилизованную сухую банку выложить клубнику, кольца лимона и веточку мяты.

4. В кастрюлю налить 2,4 литра воды и насыпать сахар. Поставить на огонь и довести до кипения.

5. Горячий сироп вылить в банку, закатать ее крышкой и укутать чем-то теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения, после хранить в прохладном месте.

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