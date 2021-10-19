Как приготовить кляр, чтобы блюдо получилось нежирным: советуют эксперты

Блюда в кляре очень вкусные, но часто они выходят жирными, сухими и горят. Для того, чтобы такого не случалось, следует знать простые нюансы. Большую роль играет то, чем именно разбавлять кляр. Здесь есть несколько вариантов.

Советами, которые помогут правильно приготовить кляр для любого блюда, поделились эксперты из кулинарной школы ye.ua_gurman на своей странице в Instagram.

Как готовить кляр, чтобы блюдо было сочным и нежирным

Кляр изготавливается из муки, яиц с добавлением соли, перца и зелени

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Разбавляется холодной водой или молоком.

Вместо обычной воды можно использовать минеральную. Газировка делает кляр пышным.

Также можно использовать алкогольные напитки или кисломолочные продукты. Все зависит от рецепта.

Кляр нужно тщательно взбить до однородности. Так он будет мягким и пышным.

После обжарки блюдо нужно промокнуть бумажным полотенцем.

Идея приготовления цветную капусты в кляре от фудблогера anny.cooking. Идея опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 2/3

яйца – 2 шт

молоко – 3 ст.л.

мука – 4,5 ст.л.

соль, перец, паприка, сухой / свежий чеснок

масло для жарки – 200 мл

Способ приготовления

Капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде – от закипания 4 минуты. Вынуть, дать остыть. Для кляра взболтать яйца со специями – по 1/2 ч.л. соли, паприки и сухого чеснока. Если чеснок свежий – натереть 1 зубчик на терке. Добавить сметану, молоко, снова взболтать. Засыпать муку и замешать кляр. На сковородку или в котелок налить масло, разогреть. Отваренную капусту погрузить в кляр, вилкой вынуть и жарить до золотистости. Готовую капусту выложить на салфетку, чтобы стекла лишняя масло.

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