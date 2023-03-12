Традиционную домашнюю колбасу готовят из мясного фарша. Но блюдо можно сделать даже из картофеля, просто заменив начинку. Получится гораздо бюджетнее и вкуснее.

Идея приготовления домашней картофельной колбасы опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

натуральная оболочка для колбасы (кишка) – 1-1,5

картофель – 1 кг

сало – 100-150 г

соль – 1 ст.л

специи (сухой чеснок – 1 ч.л., специи для картофеля 1 – ч.л.)

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Способ приготовления:

1. Картофель почистить, перекрутить на блендере или мясорубке (можно на мелкой терке, как для дерунов).

2. Откинуть минут на 5 на мелкое сито, чтобы пошел избыток жидкости. Сало нарезать мелким кубиком и поджарить, чтобы получились шкварки, влить в перекрученый картофель.

3. Посолить, поперчить, добавить специи. Если все равно масса получилась ңидкой – добавить ложку манки. Очищенную кишку хорошо промыть.

4. Поставить на мясорубку насадку для колбас, смазать ее растительным маслом и осторожно натянуть оболочку.

5. Сверху закладываем картофельный фарш, другой рукой принимаем колбасу, осторожно подавая кишку. Набивайте колбасу не туго (процентов на 70), чтобы она не трескалась, потому что при нагревании она будет расширяться.

6. Можно набивать колбаски без мясорубки, вам все равно потребуется конус и длинная палка соответствующего диаметра, чтобы набивать, тогда нарезайте кишку меньшими кусочками. Края колбасы завязываем на обычный узелок.

7. Залить колбасу кипятком на 5 минут, слить воду, обсушить бумажным полотенцем. Выложить колбасу, сделать на ней по всей длине проколы иглой или зубочисткой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, затем переворачиваем и ставим еще на 30 минут. Всё, колбаса готова.

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