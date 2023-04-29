В морозильных камерах многих хозяек лежат ягоды с прошлого года. Но уже совсем скоро будут свежие плоды. Поэтому те, которые есть, следует использовать сейчас. Очень удачной идеей будет сделать вкусные шоколадные конфеты.

Идея приготовления конфет из замороженных ягод опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Ягоды держат форму и отлично сочетаются с шоколадом.

Ингредиенты:

ягоды

густой растительный йогурт

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подсластитель (сироп или мед)

шоколадные дрипсы

1 ст.л. кокосового масла

Способ приготовления:

1. Ягоды погружаем в йогурт с сиропом. Можно без сиропа, по вашему вкусу.

2. Ставим в морозилку на час.

3. Топим шоколад с кокосовым маслом.

4. Даем остыть до комнатной температуры.

5. Поливаем шоколадом ягоды в йогурте. Сделать это можно, держа клубнику на вилке.

6. Дайте стечь лишнему шоколаду и возвращайте это добро в морозилку на полчаса.

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