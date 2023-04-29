Как приготовить конфеты из замороженных ягод: с шоколадом и йогуртом

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить конфеты из замороженных ягод: с шоколадом и йогуртом

В морозильных камерах многих хозяек лежат ягоды с прошлого года. Но уже совсем скоро будут свежие плоды. Поэтому те, которые есть, следует использовать сейчас. Очень удачной идеей будет сделать вкусные шоколадные конфеты.

Идея приготовления конфет из замороженных ягод опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Ягоды держат форму и отлично сочетаются с шоколадом.

Как приготовить конфеты из замороженных ягод: с шоколадом и йогуртом

Ингредиенты:

  • ягоды
  • густой растительный йогурт
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  • подсластитель (сироп или мед)
  • шоколадные дрипсы
  • 1 ст.л. кокосового масла

Способ приготовления:

Как приготовить конфеты из замороженных ягод: с шоколадом и йогуртом

1. Ягоды погружаем в йогурт с сиропом. Можно без сиропа, по вашему вкусу.

2. Ставим в морозилку на час.

Как приготовить конфеты из замороженных ягод: с шоколадом и йогуртом

3. Топим шоколад с кокосовым маслом.

Как приготовить конфеты из замороженных ягод: с шоколадом и йогуртом

4. Даем остыть до комнатной температуры.

Как приготовить конфеты из замороженных ягод: с шоколадом и йогуртом

5. Поливаем шоколадом ягоды в йогурте. Сделать это можно, держа клубнику на вилке.

6. Дайте стечь лишнему шоколаду и возвращайте это добро в морозилку на полчаса.

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