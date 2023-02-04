Котлеты по-киевски – это очень вкусное и сытное блюдо, которое традиционно готовят из куриного филе, с начинкой в виде сливочного масла и зелени, а также обязательно в хрустящей панировке.

Фудблогер Виктория с ником vika_viktoriaaa на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет по-киевски, которые можно приготовить быстро из фарша.

Ингредиенты на 10 котлет:

куриный фарш – 1 кг

соль – 1 ч. л.

перец – 1\3 ч. л.

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сливочное масло – 200 г

соль – 1\3 ч. л.

укроп

чеснок – 2-3 зубчика

Панировка:

яйца – 5-6 шт

панировочные сухари – 1 п

мука

Способ приготовления:

1. Порезать укроп и измельчить чеснок. Смешать ингредиенты с маслом и солью. Из полученной массы сформировать 10 небольших кусков, похожих на овал, и положить их в морозилку, чтобы немного замерзли.

2. К фаршу добавить соль и перец. Перемешать.

3. Влажными руками сформировать котлеты, завернув в каждую масляной овал.

4. Для панировки смешать яйца, отдельно подготовить сухари и муку.

5. Обвалять котлеты в муке, яйце, сухарях, снова в яйце и сухарях.

6. Обжарить котлеты на слабом огне.

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