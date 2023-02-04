Как приготовить котлеты по-киевски по-новому: понадобится фарш
Котлеты по-киевски – это очень вкусное и сытное блюдо, которое традиционно готовят из куриного филе, с начинкой в виде сливочного масла и зелени, а также обязательно в хрустящей панировке.
Фудблогер Виктория с ником vika_viktoriaaa на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет по-киевски, которые можно приготовить быстро из фарша.
Ингредиенты на 10 котлет:
- куриный фарш – 1 кг
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1\3 ч. л.
- сливочное масло – 200 г
- соль – 1\3 ч. л.
- укроп
- чеснок – 2-3 зубчика
Панировка:
- яйца – 5-6 шт
- панировочные сухари – 1 п
- мука
Способ приготовления:
1. Порезать укроп и измельчить чеснок. Смешать ингредиенты с маслом и солью. Из полученной массы сформировать 10 небольших кусков, похожих на овал, и положить их в морозилку, чтобы немного замерзли.
2. К фаршу добавить соль и перец. Перемешать.
3. Влажными руками сформировать котлеты, завернув в каждую масляной овал.
4. Для панировки смешать яйца, отдельно подготовить сухари и муку.
5. Обвалять котлеты в муке, яйце, сухарях, снова в яйце и сухарях.
6. Обжарить котлеты на слабом огне.
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