Видео дня
Как приготовить кукурузу в микроволновке за 5 минут: будет очень сочной и мягкой
Молодую кукурузу можно готовить по-разному – варить, запекать, жарить и даже готовить просто в духовке. Для яркого вкуса при подаче добавьте сливочное масло.
Кулинар поделилась в Instagram очень простым способом приготовления кукурузы в микроволновке.
Ингредиенты:
- кукуруза
- соль по желанию
Способ приготовления:
1. Очистите кукурузу, но полностью не снимайте ботву.
2. Переложите в микроволновку и готовьте 5 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: