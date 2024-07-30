Как приготовить кукурузу в микроволновке за 5 минут: будет очень сочной и мягкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить кукурузу в микроволновке за 5 минут: будет очень сочной и мягкой

Молодую кукурузу можно готовить по-разному – варить, запекать, жарить и даже готовить просто в духовке. Для яркого вкуса при подаче добавьте сливочное масло. 

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Как вкусно приготовить кукурузу

Кулинар поделилась в Instagram очень простым способом приготовления кукурузы в микроволновке. 

Как пожарить кукурузу на сковороде

Ингредиенты: 

  • кукуруза
  • соль по желанию 

Способ приготовления: 

1. Очистите кукурузу, но полностью не снимайте ботву. 

Как приготовить кукурузу в микроволновке

2. Переложите в микроволновку и готовьте 5 минут.

Вкусная кукуруза

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