Молодую кукурузу можно готовить по-разному – варить, запекать, жарить и даже готовить просто в духовке. Для яркого вкуса при подаче добавьте сливочное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram очень простым способом приготовления кукурузы в микроволновке.

Ингредиенты:

кукуруза

соль по желанию

Способ приготовления:

1. Очистите кукурузу, но полностью не снимайте ботву.

2. Переложите в микроволновку и готовьте 5 минут.

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