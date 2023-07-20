Как приготовить кукурузу за 5 минут: без варки и запекания
Кукуруза очень полезный и вкусный продукт, из которого готовят салаты, каши и супы. Кроме того, овощи можно варить и запекать, дополняя специями, зеленью и сыром.
Фудблогер Наталья Цукат (tsukatnata) на своей странице в Instagram поделилась способом приготовления кукурузы за 5 минут без варки и запекания.
Ингредиенты:
- кукуруза
- соль
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Кочан кукурузы нужно положить в микроволновку и разогревать в течение 5 минут.
2. После этого достать овощ из микроволновки и очистить от листьев.
3. Натереть кукурузу сливочным маслом и посыпать солью. Приятного аппетита!
Если же вы все же больший поклонник традиционных способов приготовления, то запеките кукурузу в духовке. Фудблогер Валентина Саенко (valya__saenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной кукурузы с сыром в духовке.
Ингредиенты:
- кукуруза – 3 кочана
- масло сливочное – 50 г
- пармезан (или твердый сыр)
- соль
- копченая паприка
- чеснок
- сок лайма
- хлопья чили
- зелень
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить кукурузу в подсоленной воде.
2. Отварную кукурузу выложить на противень.
3. Мягкое масло смешать со всеми специями и натертым сыром. Секрет: масло можно заменить майонезом или крем-сыром.
4. Запекать при температуре 200 градусов до золотистости. Готово!
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