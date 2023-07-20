Как приготовить кукурузу за 5 минут: без варки и запекания

Кукуруза очень полезный и вкусный продукт, из которого готовят салаты, каши и супы. Кроме того, овощи можно варить и запекать, дополняя специями, зеленью и сыром.

Фудблогер Наталья Цукат (tsukatnata) на своей странице в Instagram поделилась способом приготовления кукурузы за 5 минут без варки и запекания.

Ингредиенты:

кукуруза

соль

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Кочан кукурузы нужно положить в микроволновку и разогревать в течение 5 минут.

Видео дня

2. После этого достать овощ из микроволновки и очистить от листьев.

3. Натереть кукурузу сливочным маслом и посыпать солью. Приятного аппетита!

Если же вы все же больший поклонник традиционных способов приготовления, то запеките кукурузу в духовке. Фудблогер Валентина Саенко (valya__saenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной кукурузы с сыром в духовке.

Ингредиенты:

кукуруза – 3 кочана

масло сливочное – 50 г

пармезан (или твердый сыр)

соль

копченая паприка

чеснок

сок лайма

хлопья чили

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить кукурузу в подсоленной воде.

2. Отварную кукурузу выложить на противень.

3. Мягкое масло смешать со всеми специями и натертым сыром. Секрет: масло можно заменить майонезом или крем-сыром.

4. Запекать при температуре 200 градусов до золотистости. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: