Как приготовить кукурузу за 5 минут: без варки и запекания

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить кукурузу за 5 минут: без варки и запекания

Кукуруза очень полезный и вкусный продукт, из которого готовят салаты, каши и супы. Кроме того, овощи можно варить и запекать, дополняя специями, зеленью и сыром.

Фудблогер Наталья Цукат (tsukatnata) на своей странице в Instagram поделилась способом приготовления кукурузы за 5 минут без варки и запекания.

Рецепт кукурузы в микроволновке

Ингредиенты:

  • кукуруза
  • соль
  • сливочное масло

Способ приготовления:

1. Кочан кукурузы нужно положить в микроволновку и разогревать в течение 5 минут.

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2. После этого достать овощ из микроволновки и очистить от листьев.

3. Натереть кукурузу сливочным маслом и посыпать солью. Приятного аппетита!

Кукуруза с маслом и специями

Если же вы все же больший поклонник традиционных способов приготовления, то запеките кукурузу в духовке. Фудблогер Валентина Саенко (valya__saenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной кукурузы с сыром в духовке.

Рецепт запеченной кукурузы с сыром

Ингредиенты:

  • кукуруза – 3 кочана
  • масло сливочное – 50 г
  • пармезан (или твердый сыр)
  • соль
  • копченая паприка
  • чеснок
  • сок лайма
  • хлопья чили
  • зелень

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить кукурузу в подсоленной воде.

Вареная кукуруза

2. Отварную кукурузу выложить на противень.

3. Мягкое масло смешать со всеми специями и натертым сыром. Секрет: масло можно заменить майонезом или крем-сыром.

Запеченная кукуруза в духовке

4. Запекать при температуре 200 градусов до золотистости. Готово!

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