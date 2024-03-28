Куриное филе очень часто получается сухим, твердым и жестким. Кулинары советуют перед приготовлением его хорошо замариновать и обязательно сделать на нем надрезы, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретом приготовления очень сочного филе с чесноком, соусом терияки и медом.

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Ингредиенты:

2 филе

1 полная ст.л. крахмала или муки

2 зубчика чеснока

15 г сливочного масла

3 ст.л. териаки

1 ч. л. меда

масло, соль, перец

Способ приготовления:

1. На филе сделайте надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью.

2. Посолите, поперчите, посыпьте крахмалом/мукой.

3. Разогрейте с маслом сковороду и выложите филе, жарьте с каждой стороны по 5 минут под крышкой. Добавьте чеснок, масло, жарьте еще пару минут.

4. Добавьте терияки и мед, жарьте вымакивая в соусе, чтобы филе полностью было покрыто соусом. Подавайте с кунжутом и луком.

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