Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным и мягким: секрет в соусе
Куриное филе очень часто получается сухим, твердым и жестким. Кулинары советуют перед приготовлением его хорошо замариновать и обязательно сделать на нем надрезы, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретом приготовления очень сочного филе с чесноком, соусом терияки и медом.
Ингредиенты:
- 2 филе
- 1 полная ст.л. крахмала или муки
- 2 зубчика чеснока
- 15 г сливочного масла
- 3 ст.л. териаки
- 1 ч. л. меда
- масло, соль, перец
Способ приготовления:
1. На филе сделайте надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью.
2. Посолите, поперчите, посыпьте крахмалом/мукой.
3. Разогрейте с маслом сковороду и выложите филе, жарьте с каждой стороны по 5 минут под крышкой. Добавьте чеснок, масло, жарьте еще пару минут.
4. Добавьте терияки и мед, жарьте вымакивая в соусе, чтобы филе полностью было покрыто соусом. Подавайте с кунжутом и луком.
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