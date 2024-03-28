Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным и мягким: секрет в соусе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным и мягким: секрет в соусе

Куриное филе очень часто получается сухим, твердым и жестким. Кулинары советуют перед приготовлением его хорошо замариновать и обязательно сделать на нем надрезы, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом. 

Как приготовить филе, чтобы оно было сочным

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретом приготовления очень сочного филе с чесноком, соусом терияки и медом. 

Рецепт филе
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Ингредиенты:

  • 2 филе
  • 1 полная ст.л. крахмала или муки
  • 2 зубчика чеснока
  • 15 г сливочного масла
  • 3 ст.л. териаки
  • 1 ч. л. меда
  • масло, соль, перец

Способ приготовления: 

1. На филе сделайте надрезы кубиками, старайтесь не разрезать филе полностью. 

Как приготовить сочное филе

2. Посолите, поперчите, посыпьте крахмалом/мукой.

Филе в крахмале

3. Разогрейте с маслом сковороду и выложите филе, жарьте с каждой стороны по 5 минут под крышкой. Добавьте чеснок, масло, жарьте еще пару минут.

Приготовление филе со сливочным маслом

4. Добавьте терияки и мед, жарьте вымакивая в соусе, чтобы филе полностью было покрыто соусом. Подавайте с кунжутом и луком. 

Готовое филе

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