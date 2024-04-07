Как приготовить куриный шашлык в духовке лучше, чем получится на природе: весь секрет в маринаде

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить куриный шашлык в духовке лучше, чем получится на природе: весь секрет в маринаде

Куриное филе – диетическое мясо, так любят все, кто следит за фигурой. Но, у него есть один существенный недостаток. Речь идет о сухости мяса. Для того чтобы куриное филе не получилось сухим, нужно четко следовать рецептам профессионалов.

Например, рекомендуем вам обратить внимание на рецепт фудблогера с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она предложила приготовить шашлык из куриного филе в духовке с ананасами.

Как приготовить куриный шашлык в духовке лучше, чем получится на природе: весь секрет в маринаде

Ингредиенты

  • Куриное филе – 3 шт
  • Соевый соус – 120 мл
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  • Сметана – 80-90 гр
  • Копченая паприка – 2 ч.л.
  • Перец черный – ½ ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Ананасы – 1 банка
  • Шпажки – 6-8 шт
  • Вода

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезать большими кусочками, добавить соевый соус, сметану, копченую паприку, черный молотый перец и по вкусу соль. Накрыть пищевой пленкой и отставить на время, но лучше на ночь.

Как приготовить куриный шашлык в духовке лучше, чем получится на природе: весь секрет в маринаде

2. Ананасы нарезать кусочками.

3. Шпажки замочить в воде на 15 минут, чтобы при запекании не горели и лучше нанизывалось мясо.

Как приготовить куриный шашлык в духовке лучше, чем получится на природе: весь секрет в маринаде

4. Куриное филе и ананасы нанизывать поочередно на шпажки.

Как приготовить куриный шашлык в духовке лучше, чем получится на природе: весь секрет в маринаде

5. Выпекайте шашлыки 25 минут при температуре 200 градусов.

6. После 25 минут достать шашлыки, полить ананасовым соком из банки и выпекать еще 10 минут при 200 градусах.

7. Готовое блюдо оставить в форме на 15 минут, чтобы шашлыки набрались влаги.

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