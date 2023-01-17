Как приготовить легкий сырный суп с фрикадельками: самый простой рецепт
Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо для обеда, в основе которого плавленый или твердый сыр. Первое блюдо часто дополняют мясом, грибами, колбасками и даже фрикадельками. Суп обладает приятной сливочной консистенцией и нежным вкусом.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного супа с фрикадельками.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 300 г
- картофель – 250 г
- лук – 50 г
- морковь – 50 г
- сливочный сыр – 100 г
- соль
- зелень
- вода – 760-800 мл
Способ приготовления:
1. Куриное филе положить в блендер, посолить и добавить специи. Взбить все до состояния однородного фарша и сформовать из него фрикадельки.
2. Лук нарезать и обжарить до золотистости в кастрюле.
3. Порезать или натереть на терке морковь, добавить к луку и продолжить обжаривать до мягкости.
4. Порезать картофель и добавить к овощам вместе с водой. Варить 10 минут.
5. Добавить фрикадельки и варить 5 минут.
6. Добавить сыр, перемешать и довести до кипения.
7. В конце добавить зелень и снять с огня.
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