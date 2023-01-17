Как приготовить легкий сырный суп с фрикадельками: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Как приготовить легкий сырный суп с фрикадельками: самый простой рецепт

Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо для обеда, в основе которого плавленый или твердый сыр. Первое блюдо часто дополняют мясом, грибами, колбасками и даже фрикадельками. Суп обладает приятной сливочной консистенцией и нежным вкусом.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного супа с фрикадельками.

Рецепт сырного супа с фрикадельками

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе – 300 г
  • картофель – 250 г
  • лук – 50 г
  • морковь – 50 г
  • сливочный сыр – 100 г
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  • соль
  • зелень
  • вода – 760-800 мл
Суп с сыром

Способ приготовления:

1. Куриное филе положить в блендер, посолить и добавить специи. Взбить все до состояния однородного фарша и сформовать из него фрикадельки.

2. Лук нарезать и обжарить до золотистости в кастрюле.

Мясные фрикадельки для супа

3. Порезать или натереть на терке морковь, добавить к луку и продолжить обжаривать до мягкости.

4. Порезать картофель и добавить к овощам вместе с водой. Варить 10 минут.

5. Добавить фрикадельки и варить 5 минут.

Сырный суп с фрикадельками

6. Добавить сыр, перемешать и довести до кипения.

7. В конце добавить зелень и снять с огня.

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