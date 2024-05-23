На рынках и в магазинах уже можно приготовить молодые кабачки. Овощи идеально подходят для приготовления разнообразных простых закусок, а особенно вкусной икры.

Идея приготовления ленивой кабачковой икры на сковороде опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Закуска еще очень бюджетная.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук –1 шт.

чеснок – 2 зубчика

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томатный соус – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л. соль и перец по вкусу

уксус – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Обжарить лук и морковь.

2. Добавить томатный соус.

3. Все перемешать.

4. Добавить мелко нарезанный кабачок, чеснок и специи.

5. Снова перемешать.

6. Тушить под крышкой до готовности около 30 минут.

7. Готовые кабачки переложить в глубокую миску.

8. Взбить блендером и добавить уксус.

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