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Как приготовить ленивую кабачковую икру на сковороде: идеально на бутерброды.
На рынках и в магазинах уже можно приготовить молодые кабачки. Овощи идеально подходят для приготовления разнообразных простых закусок, а особенно вкусной икры.
Идея приготовления ленивой кабачковой икры на сковороде опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Закуска еще очень бюджетная.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук –1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатный соус – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л. соль и перец по вкусу
- уксус – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Обжарить лук и морковь.
2. Добавить томатный соус.
3. Все перемешать.
4. Добавить мелко нарезанный кабачок, чеснок и специи.
5. Снова перемешать.
6. Тушить под крышкой до готовности около 30 минут.
7. Готовые кабачки переложить в глубокую миску.
8. Взбить блендером и добавить уксус.
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