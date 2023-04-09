Если есть ленивые вареники, то почему не может быть ленивой паски? Подумал я, и расписал для вас рецепт творожной паски, которую даже выпекать не надо, настолько все просто.

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Берете 700 г кисломолочного сиру 9%, перетираєте через сито або в блендері. 5 жовтків перебиваєте зі 150 г цукру та 10 г ванільного цукру до білої піни. 200 мл вершків (не менше 33%) нагрійте в сотейнику на невеликому вогні до появи пари. Змішайте їх з жовтками та збийте вінчиком. Готову суміш варіть в сотейнику на маленькому вогні, постійно помішуючи, до консистенції рідкої сметани. Потім, додайте вміст сотейника до перетертого сиру. Туди ж — 100 г м'якого вершкового масла. Ще 150 мл вершків збийте до стійких піків та обережно вмішайте в сирну масу. І останній крок — додайте подрібнені в блендері смажені волоські горіхи. До смаку, можете додати цедру лимона і дрібку солі.

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Далі цю суміш треба викласти у марлю, складену в чотири шари. Злегка утрамбуйте в пасківник (це така форма для пасок) сирну масу та накрийте марлею. Притисніть зверху форму чимось важким (наприклад, покладіть тарілку, а на неї банку з водою). Поставте в холодильник на 6 години для застигання, а ще краще – на ніч. Готово. І не думайте, що це все дуже довго, бо насправді на описані процеси у вас піде пів годинки, а далі залишиться тільки дочекатися, поки ваша пасочка застигне, щоб можна було нарешті насолоджуватися її ніжним смаком. Цьом.