Как приготовить ленивые чебуреки из лаваша за 5 минут: рецепт

Чебуреки – обычно довольно калорийное и жирное блюдо. Но если отказываться от них вы не собираетесь, то лучшее, что можно сделать в этом блюде – это заменить привычную основу из теста на обычный лаваш. К тому же приготовить чебуреки на основе лаваша можно в считанные минуты – идеально на обед.

Рецептом ленивых чебуреков из лаваша, которые можно приготовить за 5 минут, поделился известный шеф-повар Сергей Поканевич на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт

фарш – 500 г

лук репчатый – 1 шт

свежая зелень – 1\2 пучка

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чеснок – 2 зубчика

вода – 100 мл

яйца – 1 шт

соль, перец

Способ приготовления:

1. Фарш посолить и поперчить.

2. Измельчить лук, зелень и чеснок. Добавить в фарш.

3. Налить воду. Тщательно перемешать.

4. Из лаваша вырезать круги произвольной величины. Равномерно выложить мясную начинку на одну половину, не доходя при этом по бокам.

5. Одну сторону лаваша смазать яйцом. Накрыть второй частью и закрепить бока.

6. Жарить чебуреки по бокам до готовности.

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