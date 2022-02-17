Ленивые сосиски в тесте за считанные минуты: любимое блюдо по-новому
Сосиски, завернутые в тесто – это одно из любимых сочетаний, нашедших поклонников во всем мире. Главное – приготовить для блюда удачное тесто, но если на это нет времени или желания, можно использовать готовое слоеное. Проще и вкуснее блюда и не придумаешь.
Рецептом ленивых сосисок в тесте поделилась фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное тесто
сосиски
сыр твердый
желток
молоко
кунжут
Способ приготовления:
1. Порезать слоеное тесто в форме прямоугольников средней величины. Раскатать.
2. Взбить желток с молоком.
3. Выложить на тесто ломтик сыра, наверх с одной стороны положить сосиску. Другую сторону смазать желтком. Завернуть сосиску.
4. Сформировать таким образом другие сосиски, выложить на противень. Смазать желтком и посыпать кунжутом.
5. Выпекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить классические сосиски в тесте.