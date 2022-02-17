Ленивые сосиски в тесте за считанные минуты: любимое блюдо по-новому

Сосиски, завернутые в тесто – это одно из любимых сочетаний, нашедших поклонников во всем мире. Главное – приготовить для блюда удачное тесто, но если на это нет времени или желания, можно использовать готовое слоеное. Проще и вкуснее блюда и не придумаешь.

Рецептом ленивых сосисок в тесте поделилась фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто

сосиски

сыр твердый

желток

молоко

кунжут

Способ приготовления:

1. Порезать слоеное тесто в форме прямоугольников средней величины. Раскатать.

2. Взбить желток с молоком.

3. Выложить на тесто ломтик сыра, наверх с одной стороны положить сосиску. Другую сторону смазать желтком. Завернуть сосиску.

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4. Сформировать таким образом другие сосиски, выложить на противень. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

5. Выпекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить классические сосиски в тесте.