Как приготовить ленивый картофельный пирог из лаваша: идеально блюда на обед

Если вы в поисках небанального и одновременно сытного обеда, то для таких случаев идеально подходит лаваш. Из него как раз можно приготовить вкусный картофельный пирог. Тонкие слои лаваша удачно сочетаются с вкусной начинкой, а благодаря твердому сыру образуется вкусная и в меру хрустящая корочка.

Рецепт пирога из лаваша и картофеля опубликован в кулинарном блоге zefirok_for_you в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 2 шт

картофель отварной – 6-7 шт

сыр сулугуни – 200 г

яйца – 3 шт

сметана – 200 г

лук зеленый – 1 пучок

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Картофель растолочь или натереть на средней терке. Также натереть сыр сулугуни. Лук измельчить.

2. Смешать картофель, 150 г сыра (50 г отложить, чтобы посыпать пирог), яйца, сметану, лук, соль и перец.

3. Лаваш разрезать на две части – в общей сложности должно получиться 4 шт.

4. В прямоугольную форму выложить слоями: лаваш, начинка, лаваш, начинка, лаваш, начинка, лаваш. Выходит 3 слоя начинки и последний слой – лаваш, который нужно посыпать сыром.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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