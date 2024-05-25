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Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки
Если хочется чего-нибудь вкусненького к чаю – лучшим вариантом будет сделать домашнюю выпечку. Это будет очень бюджетно и сытно. А для основы отлично подойдут обычные яблоки.
Идея приготовления яблочного пирога, который проще шарлотки, опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Тесто очень элементарное.
Ингредиенты:
- яблоки – 1-2 шт
- яйца – 4 шт
- сахар – 110 г
- масло – 100 мл.
- ванильный сахар
- мука – 240 г
- разрыхлитель – 2 ст.л.
- посыпка
- масло – 30 г
- мука 3 ст.л.
- сахарная пудра – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром.
2. Добавить масло и муку, взбить.
3. Вылить в форму, сверху выложить фрукты.
4. Масло, пудру и муку размять вилкой и посыпать сверху на фрукты.
5. Выпекать 30-40 минут 180 градусов.
6. По желанию посыпать сахарной пудрой.
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