Если хочется чего-нибудь вкусненького к чаю – лучшим вариантом будет сделать домашнюю выпечку. Это будет очень бюджетно и сытно. А для основы отлично подойдут обычные яблоки.

Идея приготовления яблочного пирога, который проще шарлотки, опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Тесто очень элементарное.

Ингредиенты:

яблоки – 1-2 шт

яйца – 4 шт

сахар – 110 г

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масло – 100 мл.

ванильный сахар

мука – 240 г

разрыхлитель – 2 ст.л.

посыпка

масло – 30 г

мука 3 ст.л.

сахарная пудра – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Добавить масло и муку, взбить.

3. Вылить в форму, сверху выложить фрукты.

4. Масло, пудру и муку размять вилкой и посыпать сверху на фрукты.

5. Выпекать 30-40 минут 180 градусов.

6. По желанию посыпать сахарной пудрой.

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