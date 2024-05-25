Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки

Если хочется чего-нибудь вкусненького к чаю – лучшим вариантом будет сделать домашнюю выпечку. Это будет очень бюджетно и сытно. А для основы отлично подойдут обычные яблоки.

Идея приготовления яблочного пирога, который проще шарлотки, опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Тесто очень элементарное.

Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки

Ингредиенты:

  • яблоки – 1-2 шт
  • яйца – 4 шт
  • сахар – 110 г
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  • масло – 100 мл.
  • ванильный сахар
  • мука – 240 г
  • разрыхлитель – 2 ст.л.
  • посыпка
  • масло – 30 г
  • мука 3 ст.л.
  • сахарная пудра – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Добавить масло и муку, взбить.

Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки

3. Вылить в форму, сверху выложить фрукты.

Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки

4. Масло, пудру и муку размять вилкой и посыпать сверху на фрукты.

Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки

5. Выпекать 30-40 минут 180 градусов.

Как приготовить ленивый пирог с яблоками: лучше шарлотки

6. По желанию посыпать сахарной пудрой.

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