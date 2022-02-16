Как приготовить лепешки с сыром на кефире: к борщу, супу и на перекус
Такие лепешки можно смело подавать к борщу или супу, или кушать как перекус. С приготовлением справится даже начинающий. Ведь тесто для блюда – самое простое, для которого не нужно использовать дрожжи и яйца. А сырная начинка придает особый вкус и блюдо понравится даже детям.
Рецептом лепешек с сыром поделилась фудблогер Оксана (oksana_foodblogger) в своем кулинарном блоге в Instagram.
Ингредиенты:
кефир – 300 мл
мука – 350-400 г
сода – 12 ч. л.
сыр сулугуни
разрыхлитель
сливочное масло
соль
Способ приготовления:
1. К кефиру добавить разрыхлитель, соль. Перемешать венчиком.
2. Просеять муку и замесить тесто. Оно должно немного прилипать к рукам.
3. Разделить тесто на 4 части. Каждую из них тонко раскатать.
4. Выложить тертый сыр, завернуть бока и сформировать лепешку.
5. Жарить на сухой сковороде под крышкой.
6. Готовые лепешки смазать сливочным маслом.
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