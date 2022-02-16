Как приготовить лепешки с сыром на кефире: к борщу, супу и на перекус

Такие лепешки можно смело подавать к борщу или супу, или кушать как перекус. С приготовлением справится даже начинающий. Ведь тесто для блюда – самое простое, для которого не нужно использовать дрожжи и яйца. А сырная начинка придает особый вкус и блюдо понравится даже детям.

Рецептом лепешек с сыром поделилась фудблогер Оксана (oksana_foodblogger) в своем кулинарном блоге в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 300 мл

мука – 350-400 г

сода – 12 ч. л.

сыр сулугуни

разрыхлитель

сливочное масло

соль

Способ приготовления:

Видео дня

1. К кефиру добавить разрыхлитель, соль. Перемешать венчиком.

2. Просеять муку и замесить тесто. Оно должно немного прилипать к рукам.

3. Разделить тесто на 4 части. Каждую из них тонко раскатать.

4. Выложить тертый сыр, завернуть бока и сформировать лепешку.

5. Жарить на сухой сковороде под крышкой.

6. Готовые лепешки смазать сливочным маслом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить популярную плачинду с сыром и зеленью.