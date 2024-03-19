Как приготовить лучшее тесто для профитроли и эклеров: топ-10 лучших начинок
Приготовление теста для профитроли или эклеров занимает немного времени, однако требует большого внимания, точности и концентрации. И довольно часто происходит так, что выпечка не получается такой, как нужно. Чтобы этого не случалось, предлагаем обратить внимание на этот рецепт.
Фудблогер Алла Фил в Instagram опубликовала рецепт идеального теста для профитроли и эклеров, которое выйдет всегда. Кроме этого она предоставила топ-10 своих любимых соленых и сладких начинок.
Ингредиенты
- Молоко – 250 мл
- Сливочное масло – 100 гр
- Соль – щепотка
- Сахар – щепотка
- Мука – 160 гр
- Яйца – 4 шт
Способ приготовления
1.В сотейник, или кастрюлю с толстым дном, выливаем молоко, добавляем масло, сахар и соль.
2. Ставим на плиту и подогреваем помешивая, пока масса не начнет закипать. Сразу убавляем огонь до минимума.
3. Добавляем муку, все быстро тщательно перемешиваем. Держим на плите еще в течение 3 минут и постоянно помешиваем.
4. Снимаем с плиты, перекладываем массу в миску и охлаждаем 10 минут.
5. В отдельной емкости яйца взбиваем вилкой.
6. Взбитые яйца постепенно добавляем к тесту, взбивая миксером.
7. Помещаем массу в кондитерский мешок и высаживаем: на эклеры полоски длиной +-12 см, на профитроли – шарики.
8. Обязательно соблюдайте расстояние, при выпекании изделия увеличиваются в размере.
9. Выпекаем в предварительно разогретой до 190° духовке в течение 20 минут. По истечении времени открываем духовой шкаф на 1 секунду и сразу закрываем. Это нужно для того, чтобы получился лишний пар.
10. Уменьшаем температуру до 170° и еще подсушиваем 15 минут. После выпечки изделия полностью охлаждаем.
Топ-5 соленых начинок
- Сливочный сыр, икра или слабосоленый лосось.
- Вваренное яйцо, плавленый сыр, чеснок, зелень, майонез + можно еще добавить крабовые палочки.
- Сливочный сыр, ветчина, свежий огурец.
- Печень трески, зелень, помидор черри
- Сливочный сыр, вареное яйцо, консервированный тунец, зелень, огурец.
Топ-5 сладких начинок
- Сливочная начинка: сыр маскарпоне или любой другой сливочный сыр 200 гр, сливки – 150 мл, сахарная пудра – 50 гр.
- Ягодная начинка: черника/малина/клубника/вишня 200 гр, сахар 50 гр, кукурузный крахмал 25 гр.
- Заварной крем: желтки 4 шт, молоко 125 мл, сахар 50 гр, мука 1 ст.л, ванильный сахар 1 ч.л, сливочное масло 50 гр.
- Масляный крем: сгущенка 200 гр, сливочное масло 200 гр.
- Шоколадный: крем-сыр 200 гр, вареная сгущенка 200 гр, какао 1 ст.л.
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