Как приготовить лучшее тесто для профитроли и эклеров: топ-10 лучших начинок

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить лучшее тесто для профитроли и эклеров: топ-10 лучших начинок

Приготовление теста для профитроли или эклеров занимает немного времени, однако требует большого внимания, точности и концентрации. И довольно часто происходит так, что выпечка не получается такой, как нужно. Чтобы этого не случалось, предлагаем обратить внимание на этот рецепт.

Фудблогер Алла Фил в Instagram опубликовала рецепт идеального теста для профитроли и эклеров, которое выйдет всегда. Кроме этого она предоставила топ-10 своих любимых соленых и сладких начинок.

Как приготовить лучшее тесто для профитроли и эклеров: топ-10 лучших начинок

Ингредиенты

  • Молоко – 250 мл
  • Сливочное масло – 100 гр
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  • Соль – щепотка
  • Сахар – щепотка
  • Мука – 160 гр
  • Яйца – 4 шт

Способ приготовления

1.В сотейник, или кастрюлю с толстым дном, выливаем молоко, добавляем масло, сахар и соль.

2. Ставим на плиту и подогреваем помешивая, пока масса не начнет закипать. Сразу убавляем огонь до минимума.

Как приготовить лучшее тесто для профитроли и эклеров: топ-10 лучших начинок

3. Добавляем муку, все быстро тщательно перемешиваем. Держим на плите еще в течение 3 минут и постоянно помешиваем.

4. Снимаем с плиты, перекладываем массу в миску и охлаждаем 10 минут.

5. В отдельной емкости яйца взбиваем вилкой.

6. Взбитые яйца постепенно добавляем к тесту, взбивая миксером.

Как приготовить лучшее тесто для профитроли и эклеров: топ-10 лучших начинок

7. Помещаем массу в кондитерский мешок и высаживаем: на эклеры полоски длиной +-12 см, на профитроли – шарики.

Как приготовить лучшее тесто для профитроли и эклеров: топ-10 лучших начинок

8. Обязательно соблюдайте расстояние, при выпекании изделия увеличиваются в размере.

9. Выпекаем в предварительно разогретой до 190° духовке в течение 20 минут. По истечении времени открываем духовой шкаф на 1 секунду и сразу закрываем. Это нужно для того, чтобы получился лишний пар.

10. Уменьшаем температуру до 170° и еще подсушиваем 15 минут. После выпечки изделия полностью охлаждаем.

Топ-5 соленых начинок

  • Сливочный сыр, икра или слабосоленый лосось.
  • Вваренное яйцо, плавленый сыр, чеснок, зелень, майонез + можно еще добавить крабовые палочки.
  • Сливочный сыр, ветчина, свежий огурец.
  • Печень трески, зелень, помидор черри
  • Сливочный сыр, вареное яйцо, консервированный тунец, зелень, огурец.

Топ-5 сладких начинок

  • Сливочная начинка: сыр маскарпоне или любой другой сливочный сыр 200 гр, сливки – 150 мл, сахарная пудра – 50 гр.
  • Ягодная начинка: черника/малина/клубника/вишня 200 гр, сахар 50 гр, кукурузный крахмал 25 гр.
  • Заварной крем: желтки 4 шт, молоко 125 мл, сахар 50 гр, мука 1 ст.л, ванильный сахар 1 ч.л, сливочное масло 50 гр. 
  • Масляный крем: сгущенка 200 гр, сливочное масло 200 гр.
  • Шоколадный: крем-сыр 200 гр, вареная сгущенка 200 гр, какао 1 ст.л.

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