5 лучших маринадов для шашлыка из курицы

Ни один пикник или праздничное застолье не обходятся без вкусного сочного шашлыка из курицы. От того, как вы замаринуете мясо напрямую зависит его вкус.

Редакция FoodOboz соделала для вас подборку из 5 лучших маринадов сочной и мягкой курицы.

1. Медово-горчичный

Этот соус придаст мясу сладкий вкус. Источник: pexels.com

Вам понадобится:

мед

горчица

соевый соус

лимон

чеснок

зелень

Этот маринад обеспечит мясу золотистую корочку и придаст необычный сладковато-пряный вкус.

2. Томатный

Томаты сделают курочку румяной. Источник: pexels.com

Этот вариант отлично подойдет и для запекания курочки в духовке. Сначала она просто тушится в собственном соку, затем добавляем томатный сок, чеснок, масло, а также можно для пикантности добавить паприку и мяту.

3. Апельсиновый

Цитрус и пряности карри – удивительное сочетание для маринада, оно придаст мясу такой вкус, которым невозможно не восторгаться. По приготовлении вы получите невероятно сочную и золотистую курочку.

4. Йогуртовый или кефирный

Диетический маринад на йогурте. Источник: pexels.com

Этот маринад считается диетическим, но мясо получится очень сочным и нежным. Можно добавить в йогурт, кефир и немного специй: карри, куркума, кардамон, и лимонный сок.

Курочка получится сочной и нежной, а главное полезной.

5. Винный

Сладкое вино хорошо размягчает волокна и подчеркивает вкус мяса. Источник: pexels.com

Это лучший маринад для курицы, которую будут запекать на углях целой. Главной особенностью вина есть то, что оно размягчает волокна и хорошо подчеркивает вкус мяса.

Лучше возьмите любое десертне вино, любой степени, но только не сухие вина. Для пряности добавьте к нему молотый перец и гвоздику, а также немного чернослива, лука, перца и базилика.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 5 рецептов идеального маринада для шашлыка.

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