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5 лучших маринадов для шашлыка из курицы

2.3т
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Ни один пикник или праздничное застолье не обходятся без вкусного сочного шашлыка из курицы. От того, как вы замаринуете мясо напрямую зависит его вкус.

Редакция FoodOboz соделала для вас подборку из 5 лучших маринадов сочной и мягкой курицы.

1. Медово-горчичный

Этот соус придаст мясу сладкий вкус
Этот соус придаст мясу сладкий вкус. Источник: pexels.com

Вам понадобится:

  • мед

  • горчица

  • соевый соус

  • лимон

  • чеснок

  • зелень

Этот маринад обеспечит мясу золотистую корочку и придаст необычный сладковато-пряный вкус.

2. Томатный

Томаты сделают курочку румяной
Томаты сделают курочку румяной. Источник: pexels.com

Этот вариант отлично подойдет и для запекания курочки в духовке. Сначала она просто тушится в собственном соку, затем добавляем томатный сок, чеснок, масло, а также можно для пикантности добавить паприку и мяту.

3. Апельсиновый

Цитрус и пряности карри – удивительное сочетание для маринада, оно придаст мясу такой вкус, которым невозможно не восторгаться. По приготовлении вы получите невероятно сочную и золотистую курочку.

4. Йогуртовый или кефирный

Диетический маринад на йогурте
Диетический маринад на йогурте. Источник: pexels.com

Этот маринад считается диетическим, но мясо получится очень сочным и нежным. Можно добавить в йогурт, кефир и немного специй: карри, куркума, кардамон, и лимонный сок.

Курочка получится сочной и нежной, а главное полезной.

5. Винный

Сладкое вино хорошо размягчает волокна и подчеркивает вкус мяса
Сладкое вино хорошо размягчает волокна и подчеркивает вкус мяса. Источник: pexels.com

Это лучший маринад для курицы, которую будут запекать на углях целой. Главной особенностью вина есть то, что оно размягчает волокна и хорошо подчеркивает вкус мяса.

Лучше возьмите любое десертне вино, любой степени, но только не сухие вина. Для пряности добавьте к нему молотый перец и гвоздику, а также немного чернослива, лука, перца и базилика.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 5 рецептов идеального маринада для шашлыка.

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Obozrevatel Obozrevatel
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мясо еда
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