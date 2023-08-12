Как приготовить луковый конфитюр: самый легкий рецепт
Луковый конфитюр – это сладкий соус, который идеально подходит ко всем блюдам, особенно к сыру и мясу. Его можно приготовить в любое время года из доступных и бюджетных ингредиентов. Конфитюр долго сохраняется и не теряет свои вкусовые свойства.
В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт лукового конфитюра.
Ингредиенты:
- лук – 1 кг
- масло растительное – 2 ст. л.
- яблочный уксус – 3 ст. л.
- розмарин\тмин
- сахар – 150 г
- полусладкое вино – 200 мл
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать лук соломкой. Обжарить на слабом огне в течение 15 минут.
2. Добавить уксус и сахар, тушить до полного растворения сахара.
3. Далее нужно налить вино (нет разницы – красное или белое). Тушить до полного испарения влаги.
4. Готовый конфитюр переложить в стерильную банку и хранить в холодильнике. Подавать с творогом или мясом. Приятного аппетита!
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