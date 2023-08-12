Как приготовить луковый конфитюр: самый легкий рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить луковый конфитюр: самый легкий рецепт

Луковый конфитюр – это сладкий соус, который идеально подходит ко всем блюдам, особенно к сыру и мясу. Его можно приготовить в любое время года из доступных и бюджетных ингредиентов. Конфитюр долго сохраняется и не теряет свои вкусовые свойства.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт лукового конфитюра.

Рецепт лукового конфитюра

Ингредиенты:

  • лук – 1 кг
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • яблочный уксус – 3 ст. л.
  • розмарин\тмин
  • сахар – 150 г
  • полусладкое вино – 200 мл
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать лук соломкой. Обжарить на слабом огне в течение 15 минут.

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2. Добавить уксус и сахар, тушить до полного растворения сахара.

3. Далее нужно налить вино (нет разницы – красное или белое). Тушить до полного испарения влаги.

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4. Готовый конфитюр переложить в стерильную банку и хранить в холодильнике. Подавать с творогом или мясом. Приятного аппетита!

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