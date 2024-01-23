Как приготовить любую рыбу так, чтобы она была полезной: рецепт блюда для ужина
Любую рыбу можно приготовить вкусно и правильно, чтобы она оставалась полезной. Стоит отметить, что есть рыбу всегда нужно после термообработки или в соленом виде. В сыром виде разрешено употреблять всех представителей семейства лососевых, например, форель, семгу или горбушу. Сибас, дорадо, тунец и марлин тоже безопасны, особенно если до этого они были заморожены. А вот речную рыбу сырой не едят!
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом запеченного судака с овощами и маслом.
Ингредиенты:
- Судак по 700 г – 3 шт.
- Сливочное масло – 70 г
- Перец черный – 2/3 ч. л.
- Тмин – 2/3 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сладкая паприка – 1 ч .л.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Тимьян – 5-6 веточек
Овощи:
- Болгарский перец
- Острый перец
- Лук красный
- Лук белый
- Соль, перец, растительное масло
Способ приготовления:
1. Судак очистите от чешуи, обрежьте плавники, сделайте не глубокие надрезы по коже, внутри посолите и поперчите, в брюхо выложите тимьян и сливочное масло.
2. Нарезанные овощи посолите и поперчите, смажьте маслом (можно добавить любые специи по вкусу).
3. Перетрите специи для рыбы с маслом и смажьте рыбу со всех сторон.
4. Выложите рыбу на овощи и так отправьте в духовку на 30 минут 180 С.
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