Как приготовить любую рыбу так, чтобы она была полезной: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить рыбу

Любую рыбу можно приготовить вкусно и правильно, чтобы она оставалась полезной. Стоит отметить, что есть рыбу всегда нужно после термообработки или в соленом виде. В сыром виде разрешено употреблять всех представителей семейства лососевых, например, форель, семгу или горбушу. Сибас, дорадо, тунец и марлин тоже безопасны, особенно если до этого они были заморожены. А вот речную рыбу сырой не едят!

Как правильно готовить рыбу

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом запеченного судака с овощами и маслом.

Рецепт рыбы с овощами
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Ингредиенты:

  • Судак по 700 г – 3 шт.
  • Сливочное масло – 70 г
  • Перец черный – 2/3 ч. л.
  • Тмин – 2/3 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сладкая паприка – 1 ч .л.
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Тимьян – 5-6 веточек

Овощи:

  • Болгарский перец
  • Острый перец
  • Лук красный
  • Лук белый
  • Соль, перец, растительное масло

Способ приготовления:

1. Судак очистите от чешуи, обрежьте плавники, сделайте не глубокие надрезы по коже, внутри посолите и поперчите, в брюхо выложите тимьян и сливочное масло.

Свежий судак

2. Нарезанные овощи посолите и поперчите, смажьте маслом (можно добавить любые специи по вкусу).

Сырые овощи

3. Перетрите специи для рыбы с маслом и смажьте рыбу со всех сторон.

Приготовление рыбы

4. Выложите рыбу на овощи и так отправьте в духовку на 30 минут 180 С.

Рыба с овощами

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