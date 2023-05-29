Как приготовить майонез без куриных яиц и молока: простой рецепт за 1 минуту
Безопасный и полезный майонез легко приготовить в домашних условиях. Традиционно в основе соуса используют куриные яйца или молоко. Но есть очень простая альтернатива.
Фудблогер Екатерина Шеветовская (shevetovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза из перепелиных яиц и растительного масла, который вы приготовите за 1 минуту.
Ингредиенты:
- растительное масло (подсолнечное рафинованое) – 100 мл
- перепелиные яйца – 3 шт
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
- перец – щепотка
- горчица – 1 ч. л. (неполная)
- лимонный сок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. В чашу блендера добавить все необходимые ингредиенты. Яйца желательно добавлять первыми и так, чтобы не повредить желток.
2. Взбивать майонез нужно погружным блендером и установить его нужно прямо на желтки. Таким образом, начать готовить на максимальной скорости. Вначале лучше не поднимать блендер от дна чаши, но когда майонез начнет загустевать и становиться белым, можно медленно водить блендером, чтобы масса была более однородной. Весь процесс занимает примерно 1 минуту.
На заметку:
- Вместо растительного масла фудблогер не советует использовать оливковое, иначе майонез будет горчить.
- Если вы хотите, чтобы майонез был жидкий – добавьте меньше масла, для густого соуса наоборот – его нужно больше.
- Срок годности готового майонеза составляет примерно 3 суток.
– Хранить майонез нужно обязательно в холодильнике.
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