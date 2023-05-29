Безопасный и полезный майонез легко приготовить в домашних условиях. Традиционно в основе соуса используют куриные яйца или молоко. Но есть очень простая альтернатива.

Фудблогер Екатерина Шеветовская (shevetovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза из перепелиных яиц и растительного масла, который вы приготовите за 1 минуту.

Ингредиенты:

растительное масло (подсолнечное рафинованое) – 100 мл

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перепелиные яйца – 3 шт

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 0,5 ч. л.

перец – щепотка

горчица – 1 ч. л. (неполная)

лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В чашу блендера добавить все необходимые ингредиенты. Яйца желательно добавлять первыми и так, чтобы не повредить желток.

2. Взбивать майонез нужно погружным блендером и установить его нужно прямо на желтки. Таким образом, начать готовить на максимальной скорости. Вначале лучше не поднимать блендер от дна чаши, но когда майонез начнет загустевать и становиться белым, можно медленно водить блендером, чтобы масса была более однородной. Весь процесс занимает примерно 1 минуту.

На заметку:

- Вместо растительного масла фудблогер не советует использовать оливковое, иначе майонез будет горчить.

- Если вы хотите, чтобы майонез был жидкий – добавьте меньше масла, для густого соуса наоборот – его нужно больше.

- Срок годности готового майонеза составляет примерно 3 суток.

– Хранить майонез нужно обязательно в холодильнике.

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