Как приготовить майонез без яиц за 1 минуту: соус получается безопасным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить майонез без яиц за 1 минуту: соус получается безопасным

Блюда именно с домашним майонезом считаются безопасными, ведь в магазинном соусе много разнообразных консервантов и усилителей вкуса. И если вы уверены, что для такой заправки нужно много яиц – это не так. Можно обойтись вообще без них.

Идея приготовления домашнего майонеза за одну минуту без яиц опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. Технология очень бюджетная.

Как приготовить майонез без яиц за 1 минуту: соус получается безопасным

Ингредиенты:

  • 50 мл молока
  • 100 мл масла
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1-2 ст.л. лимонного сока или уксуса
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Способ приготовления:

Как приготовить майонез без яиц за 1 минуту: соус получается безопасным

1. Влить молоко в чашу.

2. Добавить масло.

Как приготовить майонез без яиц за 1 минуту: соус получается безопасным

3. Засыпать соль и сахар.

4. Выжать сок или добавить уксус.

5. Все сбить.

Как приготовить майонез без яиц за 1 минуту: соус получается безопасным

Майонез можно насыщать вкусами. Поэтому дополнительно:

  • перец
  • горчица
  • чеснок
  • зелень

Соусы, которые можно приготовить на основе майонеза

Для соуса тартар:

  • 2 вареных яичных желтка
  • маринованные огурцы
  • зелень, например, укроп

Способ приготовления:

Как приготовить майонез без яиц за 1 минуту: соус получается безопасным

Добавить все компоненты в готовый майонез и еще раз взбить.

Для соуса дорблю:

  • сыр дорблю

Способ приготовления:

Сыр нужно просто добавить в майонез и взбить. Очень вкусно добавлять в бургеры.

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