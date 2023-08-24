Блюда именно с домашним майонезом считаются безопасными, ведь в магазинном соусе много разнообразных консервантов и усилителей вкуса. И если вы уверены, что для такой заправки нужно много яиц – это не так. Можно обойтись вообще без них.

Идея приготовления домашнего майонеза за одну минуту без яиц опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. Технология очень бюджетная.

Ингредиенты:

50 мл молока

100 мл масла

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1-2 ст.л. лимонного сока или уксуса

Видео дня

Способ приготовления:

1. Влить молоко в чашу.

2. Добавить масло.

3. Засыпать соль и сахар.

4. Выжать сок или добавить уксус.

5. Все сбить.

Майонез можно насыщать вкусами. Поэтому дополнительно:

перец

горчица

чеснок

зелень

Соусы, которые можно приготовить на основе майонеза

Для соуса тартар:

2 вареных яичных желтка

маринованные огурцы

зелень, например, укроп

Способ приготовления:

Добавить все компоненты в готовый майонез и еще раз взбить.

Для соуса дорблю:

сыр дорблю

Способ приготовления:

Сыр нужно просто добавить в майонез и взбить. Очень вкусно добавлять в бургеры.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: