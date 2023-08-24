Как приготовить майонез без яиц за 1 минуту: соус получается безопасным
Блюда именно с домашним майонезом считаются безопасными, ведь в магазинном соусе много разнообразных консервантов и усилителей вкуса. И если вы уверены, что для такой заправки нужно много яиц – это не так. Можно обойтись вообще без них.
Идея приготовления домашнего майонеза за одну минуту без яиц опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. Технология очень бюджетная.
Ингредиенты:
- 50 мл молока
- 100 мл масла
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1-2 ст.л. лимонного сока или уксуса
Способ приготовления:
1. Влить молоко в чашу.
2. Добавить масло.
3. Засыпать соль и сахар.
4. Выжать сок или добавить уксус.
5. Все сбить.
Майонез можно насыщать вкусами. Поэтому дополнительно:
- перец
- горчица
- чеснок
- зелень
Соусы, которые можно приготовить на основе майонеза
Для соуса тартар:
- 2 вареных яичных желтка
- маринованные огурцы
- зелень, например, укроп
Способ приготовления:
Добавить все компоненты в готовый майонез и еще раз взбить.
Для соуса дорблю:
- сыр дорблю
Способ приготовления:
Сыр нужно просто добавить в майонез и взбить. Очень вкусно добавлять в бургеры.
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