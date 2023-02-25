Макароны по-флотски – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень спасает ситуацию, когда дома минимальный набор продуктов. Традиционно такие макароны готовят обязательно с фаршем или тушенкой и легкой овощной зажаркой. Также для пикантности можно добавить томатный соус или пасту.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт макарон по-флотски с фаршем.

Ингредиенты:

макароны – 500 г

фарш – 350 г

лук – 1 шт

вода – 200 мл

чеснок – 2 зубчика

сушеная морковь – 2 ст. л.

томатный соус – 150 г

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лавровые листья

соль, перец

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Отварить макароны.

2. Измельчить лук и обжарить до мягкости.

3. Добавить в лук фарш, воду, лавровые листья, измельченный чеснок, соль, перец, сушеную морковь и томатный соус. Тушить под крышкой 15 минут.

4. В конце приготовления добавить в фарш макароны и сливочное масло. Перемешать и готовить еще 3 минуты.

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