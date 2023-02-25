Как приготовить макароны по-флотски с фаршем: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить макароны по-флотски с фаршем: самый простой рецепт

Макароны по-флотски – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень спасает ситуацию, когда дома минимальный набор продуктов. Традиционно такие макароны готовят обязательно с фаршем или тушенкой и легкой овощной зажаркой. Также для пикантности можно добавить томатный соус или пасту.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт макарон по-флотски с фаршем.

Рецепт макарон по-флотски с фаршем

Ингредиенты:

  • макароны – 500 г
  • фарш – 350 г
  • лук – 1 шт
  • вода – 200 мл
  • чеснок – 2 зубчика
  • сушеная морковь – 2 ст. л.
  • томатный соус – 150 г
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  • лавровые листья
  • соль, перец
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Отварить макароны.

Как вкусно приготовить макароны с фаршем

2. Измельчить лук и обжарить до мягкости.

3. Добавить в лук фарш, воду, лавровые листья, измельченный чеснок, соль, перец, сушеную морковь и томатный соус. Тушить под крышкой 15 минут.

Макароны по-флотски с фаршем

4. В конце приготовления добавить в фарш макароны и сливочное масло. Перемешать и готовить еще 3 минуты.

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