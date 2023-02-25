Как приготовить макароны по-флотски с фаршем: самый простой рецепт
Макароны по-флотски – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень спасает ситуацию, когда дома минимальный набор продуктов. Традиционно такие макароны готовят обязательно с фаршем или тушенкой и легкой овощной зажаркой. Также для пикантности можно добавить томатный соус или пасту.
В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт макарон по-флотски с фаршем.
Ингредиенты:
- макароны – 500 г
- фарш – 350 г
- лук – 1 шт
- вода – 200 мл
- чеснок – 2 зубчика
- сушеная морковь – 2 ст. л.
- томатный соус – 150 г
- лавровые листья
- соль, перец
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Отварить макароны.
2. Измельчить лук и обжарить до мягкости.
3. Добавить в лук фарш, воду, лавровые листья, измельченный чеснок, соль, перец, сушеную морковь и томатный соус. Тушить под крышкой 15 минут.
4. В конце приготовления добавить в фарш макароны и сливочное масло. Перемешать и готовить еще 3 минуты.
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