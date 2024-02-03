Как приготовить макароны в сковороде: получается очень быстро и вкусно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Как приготовить макароны в сковороде: получается очень быстро и вкусно

Чтобы вкусно приготовить макароны – вам совсем не обязательно отваривать их в кастрюле. Значительно быстрее будет сделать блюдо прямо на сковороде. Для этого вам понадобятся овощи, а также куриное мясо.

Идея приготовления макарон с овощами и курицей на сковороде опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova ) в Instagram. Блюдо максимально быстрое.

Как приготовить макароны в сковороде: получается очень быстро и вкусно

Способ приготовления:

1. В сковороде обжарить овощи: лук, морковь, помидор и кабачок.

Видео дня
Как приготовить макароны в сковороде: получается очень быстро и вкусно

2. Можно выбрать замороженную смесь овощей.

3. Добавить нарезанное кубиком куриное филе.

Как приготовить макароны в сковороде: получается очень быстро и вкусно

4. Прожарить.

5. Все залить томатным соусом.

Как приготовить макароны в сковороде: получается очень быстро и вкусно

6. Выложить макаронные гнезда.

7. Сверху на макароны посыпать моцареллу.

Как приготовить макароны в сковороде: получается очень быстро и вкусно

8. Готовить макароны столько времени, как указано на пачке, накрыв крышкой.

9. Добавить специи по вкусу.

Как приготовить макароны в сковороде: получается очень быстро и вкусно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты