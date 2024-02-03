Чтобы вкусно приготовить макароны – вам совсем не обязательно отваривать их в кастрюле. Значительно быстрее будет сделать блюдо прямо на сковороде. Для этого вам понадобятся овощи, а также куриное мясо.

Идея приготовления макарон с овощами и курицей на сковороде опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova ) в Instagram. Блюдо максимально быстрое.

Способ приготовления:

1. В сковороде обжарить овощи: лук, морковь, помидор и кабачок.

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2. Можно выбрать замороженную смесь овощей.

3. Добавить нарезанное кубиком куриное филе.

4. Прожарить.

5. Все залить томатным соусом.

6. Выложить макаронные гнезда.

7. Сверху на макароны посыпать моцареллу.

8. Готовить макароны столько времени, как указано на пачке, накрыв крышкой.

9. Добавить специи по вкусу.

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