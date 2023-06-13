Как приготовить манку, чтобы ее полюбили дети: не просто серая каша

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить манку, чтобы ее полюбили дети: не просто серая каша

Один из традиционных полезных завтраков для детей – это манная каша. Но малыши часто отказываются от такой еды, ведь в ней часто бывают комочки, а вид не очень привлекательный. Поэтому следует воспользоваться следующим вариантом приготовления такой крупы.

О том, как приготовить манку, чтобы ее с удовольствием ели дети, рассказала фудблогер Наталья Рыженко на своей странице idei_prikorma в Instagram. Такой завтрак получается очень сытным.

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Как приготовить манку, чтобы ее полюбили дети: не просто серая каша

Ингредиенты:

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  • 4-5 ст.л. манной каши (уже готовой)
  • половина яблока (большого и сладкого)
  • 1 куриное яйцо

Способ приготовления:

Как приготовить манку, чтобы ее полюбили дети: не просто серая каша

1. Яблоко чистим.

Как приготовить манку, чтобы ее полюбили дети: не просто серая каша

2. Натираем на крупную терку.

3. Добавляем все остальные ингредиенты и хорошо вымешиваем.

Как приготовить манку, чтобы ее полюбили дети: не просто серая каша

4. Раскладываем полученную массу в формочки.

Как приготовить манку, чтобы ее полюбили дети: не просто серая каша

5. Ставим в пароварку на 20-25 минут (в зависимости от мощностей пароварки).

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