Один из традиционных полезных завтраков для детей – это манная каша. Но малыши часто отказываются от такой еды, ведь в ней часто бывают комочки, а вид не очень привлекательный. Поэтому следует воспользоваться следующим вариантом приготовления такой крупы.

О том, как приготовить манку, чтобы ее с удовольствием ели дети, рассказала фудблогер Наталья Рыженко на своей странице idei_prikorma в Instagram. Такой завтрак получается очень сытным.

Рецепт суфле из манки для детей

Ингредиенты:

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4-5 ст.л. манной каши (уже готовой)

половина яблока (большого и сладкого)

1 куриное яйцо

Способ приготовления:

1. Яблоко чистим.

2. Натираем на крупную терку.

3. Добавляем все остальные ингредиенты и хорошо вымешиваем.

4. Раскладываем полученную массу в формочки.

5. Ставим в пароварку на 20-25 минут (в зависимости от мощностей пароварки).

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