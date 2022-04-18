Как приготовить манник, чтобы он был влажным: удачный рецепт
Манник – это очень вкусный пирог из разряда самой простой выпечки, которая никогда не надоедает. Больше всего его любят за то, что готовится пирог из доступных ингредиентов, а также за вкус – десерт получается в меру влажным и мягким. Для того чтобы достичь такого результата, его нужно приготовить на кефире и пропитать готовый пирог молоком.
Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом влажного манника на кефире.
Ингредиенты:
кефир – 200 мл
сахар – 150 г
маннная крупа – 1 ст.
мука – 1 ст.
яйца – 2 шт
сливочное масло – 50 г
соды – 1 ч. л.
молоко для пропитки – 300 мл
Способ приготовления:
1. К кефиру добавить яйца и сахар. Перемешать.
2. Добавить манную крупу. Перемешать.
3. Смешать муку и соду. Также добавить в массу. Снова перемешать.
4. Добавить мягкое сливочное масло. Перемешать до однородности.
5. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
7. Горячий манник залить холодным молоком и дать пропитаться.
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