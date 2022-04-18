Манник – это очень вкусный пирог из разряда самой простой выпечки, которая никогда не надоедает. Больше всего его любят за то, что готовится пирог из доступных ингредиентов, а также за вкус – десерт получается в меру влажным и мягким. Для того чтобы достичь такого результата, его нужно приготовить на кефире и пропитать готовый пирог молоком.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом влажного манника на кефире.

Ингредиенты:

кефир – 200 мл

сахар – 150 г

маннная крупа – 1 ст.

мука – 1 ст.

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яйца – 2 шт

сливочное масло – 50 г

соды – 1 ч. л.

молоко для пропитки – 300 мл

Способ приготовления:

1. К кефиру добавить яйца и сахар. Перемешать.

2. Добавить манную крупу. Перемешать.

3. Смешать муку и соду. Также добавить в массу. Снова перемешать.

4. Добавить мягкое сливочное масло. Перемешать до однородности.

5. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

7. Горячий манник залить холодным молоком и дать пропитаться.

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