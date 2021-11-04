Как приготовить меренговый рулет, чтобы он не был пересушенным: фудблогеры поделились опытом

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как приготовить меренговый рулет, чтобы он не был пересушенным: фудблогеры поделились опытом

Меренговый рулет – десерт, который идеально подойдет для любого праздника. Он очень привлекательный на вид и нежный на вкус. Готовить его достаточно просто, но для того, чтобы блюдо получилось идеальным, нужно знать несколько тонкостей.

Фудблогер olya_sooo отмечает, что очень важно не передержать меренгу, ведь если она будет сухой, десерт невозможно будет есть.

Меренговый рулет от _smachnogo_2020. Опубликована на странице в Instagram. В рецепте указано точное время, за которое меренга приготовится идеально.

Приготовление меренги
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Ингредиенты для безе:

  • белки – 6 шт

  • сахарная пудра – 200 г

  • крахмал – 1 ст.л

  • лимоный сок

Ингредиенты для крема

  • кисломолочный творог – 500 г

  • сливки – 200 мл

  • ванильный сахар

  • сгуститель

  • сахарная пудра – 5 ст.л

  • фрукты для декора

Фрукты для украшения

Способ приготовления:

  1. Белки взбить в пену, постепенно добавлять пудру. Должны образоваться устойчивые пики.

  2. Добавить крахмал и несколько капель лимонного сока, перемешать.

  3. Противень застелить пергаментом, смазать маслом и выложить безе.

  4. Выпекать 30 минут при температуре 150 градусов.

  5. Когда спечет перевернуть безе на полотенце и оставить, чтобы остыло.

  6. Приготовить крем: кисломолочный творог с ванильным сахаром взбить блендером.

  7. Сливки взбить до густоты, добавить пудру, загуститель и перемешать.

  8. Добавить творог и взбить в густую массу.

  9. Смазать безе кремом и свернуть в рулет.

  10. Сверху украсить кремом и фруктами.

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