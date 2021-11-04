Как приготовить меренговый рулет, чтобы он не был пересушенным: фудблогеры поделились опытом

Меренговый рулет – десерт, который идеально подойдет для любого праздника. Он очень привлекательный на вид и нежный на вкус. Готовить его достаточно просто, но для того, чтобы блюдо получилось идеальным, нужно знать несколько тонкостей.

Фудблогер olya_sooo отмечает, что очень важно не передержать меренгу, ведь если она будет сухой, десерт невозможно будет есть.

Меренговый рулет от _smachnogo_2020. Опубликована на странице в Instagram. В рецепте указано точное время, за которое меренга приготовится идеально.

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Ингредиенты для безе:

белки – 6 шт

сахарная пудра – 200 г

крахмал – 1 ст.л

лимоный сок

Ингредиенты для крема

кисломолочный творог – 500 г

сливки – 200 мл

ванильный сахар

сгуститель

сахарная пудра – 5 ст.л

фрукты для декора

Способ приготовления:

Белки взбить в пену, постепенно добавлять пудру. Должны образоваться устойчивые пики. Добавить крахмал и несколько капель лимонного сока, перемешать. Противень застелить пергаментом, смазать маслом и выложить безе. Выпекать 30 минут при температуре 150 градусов. Когда спечет перевернуть безе на полотенце и оставить, чтобы остыло. Приготовить крем: кисломолочный творог с ванильным сахаром взбить блендером. Сливки взбить до густоты, добавить пудру, загуститель и перемешать. Добавить творог и взбить в густую массу. Смазать безе кремом и свернуть в рулет. Сверху украсить кремом и фруктами.

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