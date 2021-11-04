Как приготовить меренговый рулет, чтобы он не был пересушенным: фудблогеры поделились опытом
Меренговый рулет – десерт, который идеально подойдет для любого праздника. Он очень привлекательный на вид и нежный на вкус. Готовить его достаточно просто, но для того, чтобы блюдо получилось идеальным, нужно знать несколько тонкостей.
Фудблогер olya_sooo отмечает, что очень важно не передержать меренгу, ведь если она будет сухой, десерт невозможно будет есть.
Меренговый рулет от _smachnogo_2020. Опубликована на странице в Instagram. В рецепте указано точное время, за которое меренга приготовится идеально.
Ингредиенты для безе:
белки – 6 шт
сахарная пудра – 200 г
крахмал – 1 ст.л
лимоный сок
Ингредиенты для крема
кисломолочный творог – 500 г
сливки – 200 мл
ванильный сахар
сгуститель
сахарная пудра – 5 ст.л
фрукты для декора
Способ приготовления:
Белки взбить в пену, постепенно добавлять пудру. Должны образоваться устойчивые пики.
Добавить крахмал и несколько капель лимонного сока, перемешать.
Противень застелить пергаментом, смазать маслом и выложить безе.
Выпекать 30 минут при температуре 150 градусов.
Когда спечет перевернуть безе на полотенце и оставить, чтобы остыло.
Приготовить крем: кисломолочный творог с ванильным сахаром взбить блендером.
Сливки взбить до густоты, добавить пудру, загуститель и перемешать.
Добавить творог и взбить в густую массу.
Смазать безе кремом и свернуть в рулет.
Сверху украсить кремом и фруктами.
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