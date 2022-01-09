Как приготовить маринованные свиные уши по-корейски: беспроигрышная закуска

Обычно свиные уши привыкли использовать в студне. И на этом фантазия у хозяек заканчивается. Но о таком свином продукте забывать точно не нужно, ведь его можно вкусно запечь, фаршировать и замариновать. Последний вариант, кстати, самый простой – беспроигрышная закуска вам гарантирована.

Рецептом маринованных свиных ушей поделился повар Валерий Пономарь. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

свиные уши – 4 шт

морковь – 100-150 г

чили – 1\3 шт

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

чеснок – 2 зубчика

кориандр – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

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уксус виноват 6% – 1 ст. л.

подсолнечное масло – 5 ст. л.

Дополнительно:

лук – 1 шт

лавровые листья – 5-6 шт

ароматный перец – 6 шт

перец горошек – 8 шт

соль – 1 ст. л.

вода – 2 л

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положить свиные уши. Залить водой.

2. Положить лук, лавровые листья, ароматный и перец горошек. Посолить. Варить на слабом огне 1,5 часа.

3. Готовые уши порезать соломкой.

4. Морковь порезать полосками, как корейскую.

5. Измельчить перец.

6. Смешать уши с перцем, морковью, специями, горячим подсолнечным маслом и уксусом. Выжать чеснок. Перемешать.

7. Поставить в холодильник мариноваться на 5-6 часов.

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