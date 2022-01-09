Как приготовить маринованные свиные уши по-корейски: беспроигрышная закуска
Обычно свиные уши привыкли использовать в студне. И на этом фантазия у хозяек заканчивается. Но о таком свином продукте забывать точно не нужно, ведь его можно вкусно запечь, фаршировать и замариновать. Последний вариант, кстати, самый простой – беспроигрышная закуска вам гарантирована.
Рецептом маринованных свиных ушей поделился повар Валерий Пономарь. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
свиные уши – 4 шт
морковь – 100-150 г
чили – 1\3 шт
соль – 1 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
чеснок – 2 зубчика
кориандр – 1 ч. л.
паприка – 1 ч. л.
уксус виноват 6% – 1 ст. л.
подсолнечное масло – 5 ст. л.
Дополнительно:
лук – 1 шт
лавровые листья – 5-6 шт
ароматный перец – 6 шт
перец горошек – 8 шт
соль – 1 ст. л.
вода – 2 л
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положить свиные уши. Залить водой.
2. Положить лук, лавровые листья, ароматный и перец горошек. Посолить. Варить на слабом огне 1,5 часа.
3. Готовые уши порезать соломкой.
4. Морковь порезать полосками, как корейскую.
5. Измельчить перец.
6. Смешать уши с перцем, морковью, специями, горячим подсолнечным маслом и уксусом. Выжать чеснок. Перемешать.
7. Поставить в холодильник мариноваться на 5-6 часов.
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