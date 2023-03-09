Медовик – самый вкусный домашний торт, который традиционно готовят со сметанным кремом. Если вы не хотите долго возиться с приготовлением, торт можно приготовить на сковороде: без духовки и раскачки коржей.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего медовика на сковороде.

Ингредиенты:

Тесто:

мед – 100 г

сода – 1 ч. л.

яйца – 3 шт

сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

мука – 150 г

соль

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Крем:

сметана 30% – 400 г

вареное сгущенку – 1 б

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать в сотейнике соду и мед. Поставить на огонь и прогреть до появления карамельного цвета. Снять с огня и переложить в миску.

2. Добавить соль, сахар и мягкое сливочное масло. Перемешать.

3. Добавить яйца, перемешать и сразу добавить муку. Перемешать, чтобы не осталось комочков.

4. Несколько столовых ложек теста равномерно выложить на сковороду, запекать 1,5 минут с одной стороны и 30 секунд с другой. Пожарить таким образом все коржи.

5. Для приготовления крема взбить все нужные ингредиенты.

6. Смазать коржи кремом, формируя торт. Смазать также верх и бока. Присыпать торт крошкой.

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