Как приготовить модный коктейль Апероль Шприц: 3 вкусных варианта

Самый летний и очень вкусный коктейль однозначно – Апероль Шприц, он легкий, вкусный, охлаждающий, а еще его можно легко приготовить дома. К тому же, если добавить различные травы и специи, он приобретет особый, незабываемый вкус.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта вкусного коктейля с просекко, лимонным соком, яйцом и водкой.
1. Aperol Classic
ингредиенты:
Просекко – 100 мл
Газировка – 50 мл
Ликер Aperol– 50 мл
Цедра апельсина – 1 ч. л.
Лед – 10 кубиков
Способ приготовления:
В бокал положите лед, добавьте просекко, ликер, газированную воду и цедру, перемешайте и можно подавать.
2. Aperol Sour
ингредиенты:
Лимонный сок – 30 мл
Ликер Aperol – 60 мл
Яйцо – 1 шт.
Сахарный сироп – 15 мл.
Лед – 10-15 кубиков
Оливки – 2-4 шт.
Способ приготовления:
Поместите в шейкер немного льда, добавьте лимонный сок, ликер, яичный белок, сахарный сироп, все хорошо встряхните.
Готовый коктейль вылейте в бокалы, добавьте оливку и можно подавать.
3. Aperol Vodka
ингредиенты:
Ликер Aperol – 60-70 мл
Водка – 50 мл
Лед – 20 кубиков
Мята – 1 веточка
Травы – розмарин, базилик – по вкусу
Способ приготовления:
В шейкере смешайте лед, ликер, водку, все интенсивно перемешайте.
Вылейте в бокалы, добавьте немного мяты или розмарина, можно подавать.
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