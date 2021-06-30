Как приготовить модный коктейль Апероль Шприц: 3 вкусных варианта

Самый летний и очень вкусный коктейль однозначно – Апероль Шприц, он легкий, вкусный, охлаждающий, а еще его можно легко приготовить дома. К тому же, если добавить различные травы и специи, он приобретет особый, незабываемый вкус.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта вкусного коктейля с просекко, лимонным соком, яйцом и водкой.

1. Aperol Classic

Классический апероль с просекко

ингредиенты:

Просекко – 100 мл

Газировка – 50 мл

Ликер Aperol– 50 мл

Цедра апельсина – 1 ч. л.

Лед – 10 кубиков

Способ приготовления:

В бокал положите лед, добавьте просекко, ликер, газированную воду и цедру, перемешайте и можно подавать.

2. Aperol Sour

Апероль с лимонным соком и яйцом

ингредиенты:

Лимонный сок – 30 мл

Ликер Aperol – 60 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахарный сироп – 15 мл.

Лед – 10-15 кубиков

Оливки – 2-4 шт.

Способ приготовления:

Поместите в шейкер немного льда, добавьте лимонный сок, ликер, яичный белок, сахарный сироп, все хорошо встряхните. Готовый коктейль вылейте в бокалы, добавьте оливку и можно подавать.

3. Aperol Vodka

Апероль с водкой

ингредиенты:

Ликер Aperol – 60-70 мл

Водка – 50 мл

Лед – 20 кубиков

Мята – 1 веточка

Травы – розмарин, базилик – по вкусу

Способ приготовления:

В шейкере смешайте лед, ликер, водку, все интенсивно перемешайте. Вылейте в бокалы, добавьте немного мяты или розмарина, можно подавать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какими полезными сладостями можно заменить шоколад и, как правильно их приготовить дома.

2 простых рецепта домашнего клубничного мороженого, которые очень просто готовится в домашних условиях.

Как приготовить дома густое, вкусное и очень полезное варенье из жимолости, как выбрать ягоды и правильно законсервировать.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!