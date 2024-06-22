Кроме пирогов и компотов из клубники можно приготовить очень вкусное мороженое. Это будет гораздо полезнее и бюджетнее, чем покупать десерт в магазине. К тому же, абсолютно безопасно.

Идея приготовления вкусного клубничного мороженого из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Все компоненты нужно просто сбить.

Ингредиенты:

клубника – 200 г

сахарная пудра – 2 ст.л.

натуральный густой йогурт (греческий) – 400 г

Способ приготовления:

1. Клубнику помыть.

2. Почистить от хвостиков.

3. Добавить сахарную пудру.

4. Взбить блендером до однородности.

5. Влить в йогурт.

6. Перемешать до однородности.

7. Отправить в холодильник примерно на 3 часа.

8. Важно не переморозить, чтобы мороженое не было слишком жестким.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: