Как приготовить мороженое из домашней клубники: понадобится всего три ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить мороженое из домашней клубники: понадобится всего три ингредиента

Кроме пирогов и компотов из клубники можно приготовить очень вкусное мороженое. Это будет гораздо полезнее и бюджетнее, чем покупать десерт в магазине. К тому же, абсолютно безопасно.

Идея приготовления вкусного клубничного мороженого из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Все компоненты нужно просто сбить.

Как приготовить мороженое из домашней клубники: понадобится всего три ингредиента

Ингредиенты:

  • клубника – 200 г
  • сахарная пудра – 2 ст.л.
  • натуральный густой йогурт (греческий) – 400 г

Способ приготовления:

Как приготовить мороженое из домашней клубники: понадобится всего три ингредиента

1. Клубнику помыть.

2. Почистить от хвостиков.

Как приготовить мороженое из домашней клубники: понадобится всего три ингредиента

3. Добавить сахарную пудру.

4. Взбить блендером до однородности.

Как приготовить мороженое из домашней клубники: понадобится всего три ингредиента

5. Влить в йогурт.

6. Перемешать до однородности.

Как приготовить мороженое из домашней клубники: понадобится всего три ингредиента

7. Отправить в холодильник примерно на 3 часа.

8. Важно не переморозить, чтобы мороженое не было слишком жестким.

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