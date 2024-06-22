Как приготовить мороженое из домашней клубники: понадобится всего три ингредиента
Кроме пирогов и компотов из клубники можно приготовить очень вкусное мороженое. Это будет гораздо полезнее и бюджетнее, чем покупать десерт в магазине. К тому же, абсолютно безопасно.
Идея приготовления вкусного клубничного мороженого из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Все компоненты нужно просто сбить.
Ингредиенты:
- клубника – 200 г
- сахарная пудра – 2 ст.л.
- натуральный густой йогурт (греческий) – 400 г
Способ приготовления:
1. Клубнику помыть.
2. Почистить от хвостиков.
3. Добавить сахарную пудру.
4. Взбить блендером до однородности.
5. Влить в йогурт.
6. Перемешать до однородности.
7. Отправить в холодильник примерно на 3 часа.
8. Важно не переморозить, чтобы мороженое не было слишком жестким.
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