С французского языка слово "мусс" можно перевести как "пена". Готовят мусс из разных продуктов, таких как рыба мясо и разнообразные овощи. Но, конечно, самым популярным вариантом мусса является приготовленный из фруктов или ягод. Также считается, что мусс должен быть охлажден, но некоторые из них подвергаются запеканию. Подавать мусс можно, украсив его сливками и пряностями.

Недавно в Instagram простейшим рецептом приготовления мусса поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. Справиться с этим рецептом может каждый, а для его приготовления необходимо всего два ингредиента.

Ингредиенты

Компот или сок – 400 мл

Манка – 2 ст.л.

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Способ приготовления

1. Соединяем сок или компот с манной крупой, ставим на огонь и доводим до кипения. Готовим в течение 5 минут. И даем полностью остыть.

2. Взбиваем блендером до образования воздушной массы более светлого цвета. На это может уйти несколько минут.

3. Переливаем в бокал или стакан для подачи десертов и отправляем в холодильник на 2 часа.

4. Украшаем мусс и подаем на стол.

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