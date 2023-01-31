Несмотря на то, что печень очень полезная и питательная, – не все берутся ее готовить. Продукт имеет очень плотную текстуру, а также выраженный горьковатый привкус. Но, на самом деле, от этого очень легко избавиться.

По следующей технологии для нежного вкуса и мягкой текстуры печень нужно протушить в большом количестве сметаны и овощей.

Идея приготовления мягкой печени в сметане опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

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Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

сметана 20% – 300-400 г

масло – 50-70 г

мука – 1-2 ст.л

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарезаем на мелкие кусочки, морковь трем на терку и обжариваем все на половине масла до готовности.

2. Выкладываем в посуду. Вытираем бумажным полотенцем сковороду и кладем оставшееся масло и печень (очищенную от жира, разрезанную на небольшие куски) пересыпанную мукой и жарим со всех сторон до румяности.

3. Далее добавляем сюда лук с морковью, перемешиваем.

4. Добавляем сметану, (если слишком густая масса получается, а вы хотите более жидкую – можно добавить немного воды).

5. Смешиваем, солим, перчим.

6. От момента закипания тушим не больше 5 минут под крышкой.

7. По желанию добавляем зелень и подаем с картофельным пюре или другим гарниром.

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