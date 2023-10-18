Подливка – это прекрасное дополнение к кашам, макаронам, пюре и вареникам. Готовят ее преимущественно с мясом или грибами, а также дополняют мукой, чтобы она была густой. Однако, при неправильном добавлении, ингредиент может собраться комочками.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мясной подливки с мукой без комочков.

Ингредиенты:

мясо – 500 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

соль, перец, лавровые листья, ароматный перец

жирная сметана – 100 г

чеснок – 1 головка

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать лук и морковь. Обжарить овощи до мягкости с лавровыми листьями.

2. Порезать и добавить мясо к овощам, а также добавить соль, перец и воду. Перемешать и довести мясо до полной готовности.

3. На этом этапе посыпать сверху мукой. Но имейте в виду, что перед добавлением ингредиента нужно выпарить из сковороды всю влагу, что мясо и овощи были как сухие. Это и есть главный секрет. Как только вы добавили муку, все нужно перемешать, чтобы она впиталась в мясо.

4. Затем добавить немного воды или бульона, все перемешать и готовить к загустению. В конце можно добавить еще сметану и чеснок. Приятного аппетита!

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