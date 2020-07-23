Как приготовить мятный соус песто: простой и быстрый рецепт

Мятный песто является альтернативой классическому соусу с базиликом. Он придает блюдам свежеть и особенный аромат, а также наполняет их целебными свойствами.

Использование трав на кухне – это способ ароматизировать пищу и уменьшить количество соли, которая при чрезмерном употреблении представляет собой фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мята способна улучшить работу пищеварительной системы, сообщает melarossa.it.

Мятный соус песто можно использовать для придания вкуса рыбным блюдам

Рецепт мятного соуса песто

Ингредиенты на 2 порции

40 свежих листьев мяты

10 г миндаля (можно заменить на фундук, грецкие или кедровые орехи)

10 г тертого пармезана

2 столовые ложки оливкового масла

2 крупинки крупной соли

щепотка черного перца

Приготовление

Хорошо промыть листья мяты и аккуратно вытереть их бумажным полотенцем. Переложить в блендер вместе с миндалем (или орехами, которые больше нравятся), тертым пармезаном, маслом, солью и черным перцем. Взбивать, пока соус не приобретет сливочную и однородную консистенцию.

Если приготовить сразу большое количество песто, важно знать, что его можно хранить в холодильнике лишь в течение нескольких дней (в закрытой стеклянной банке).

Мятный соус песто к макаронам

Этот соус стоит использовать для придания вкуса макаронным изделиям (так же, как и базиликовый или другие разновидности песто). Он хорошо сочетается с короткими макаронами фузилли или трофи, а также отлично подходит к спагетти или тальятелле.

Мятный соус песто к закускам, основным блюдам и салатам

Мятный соус песто можно распределить по гренкам для брускетты или добавить к рыбным блюдам. Например, филе трески или хека, приготовленное на пару или обжаренное на сковороде с небольшим количеством масла, будет очень вкусным с несколькими чайными ложками песто. Кроме того, с его помощью удастся добавить нотку аромата к салатам, хлопьям или овощам.

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