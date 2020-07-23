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Как приготовить мятный соус песто: простой и быстрый рецепт

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Мятный песто является альтернативой классическому соусу с базиликом. Он придает блюдам свежеть и особенный аромат, а также наполняет их целебными свойствами.

Использование трав на кухне – это способ ароматизировать пищу и уменьшить количество соли, которая при чрезмерном употреблении представляет собой фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мята способна улучшить работу пищеварительной системы, сообщает melarossa.it.

Мятный соус песто можно использовать для придания вкуса рыбным блюдам

Мятный соус песто можно использовать для придания вкуса рыбным блюдам

Рецепт мятного соуса песто

Ингредиенты на 2 порции

  • 40 свежих листьев мяты

  • 10 г миндаля (можно заменить на фундук, грецкие или кедровые орехи)

  • 10 г тертого пармезана

  • 2 столовые ложки оливкового масла

  • 2 крупинки крупной соли

  • щепотка черного перца

Приготовление

  1. Хорошо промыть листья мяты и аккуратно вытереть их бумажным полотенцем.

  2. Переложить в блендер вместе с миндалем (или орехами, которые больше нравятся), тертым пармезаном, маслом, солью и черным перцем.

  3. Взбивать, пока соус не приобретет сливочную и однородную консистенцию.

Если приготовить сразу большое количество песто, важно знать, что его можно хранить в холодильнике лишь в течение нескольких дней (в закрытой стеклянной банке).

Мятный соус песто к макаронам

Этот соус стоит использовать для придания вкуса макаронным изделиям (так же, как и базиликовый или другие разновидности песто). Он хорошо сочетается с короткими макаронами фузилли или трофи, а также отлично подходит к спагетти или тальятелле.

Мятный соус песто к закускам, основным блюдам и салатам

Мятный соус песто можно распределить по гренкам для брускетты или добавить к рыбным блюдам. Например, филе трески или хека, приготовленное на пару или обжаренное на сковороде с небольшим количеством масла, будет очень вкусным с несколькими чайными ложками песто. Кроме того, с его помощью удастся добавить нотку аромата к салатам, хлопьям или овощам.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Тег
продукты
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