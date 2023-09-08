Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром

Все мы привыкли к тому, что наполеон – сладкий торт с заварным кремом. Но если вместо сладкого наполнения внутрь положить вкусный соус из чеснока, зелени, а также тунец – получится очень сытная закуска. Тесто не обязательно делать самостоятельно – его можно купить.

Идея приготовления закусочного наполеона с тунцом опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Для того, чтобы коржи хорошо пропитались, торт нужно оставить на некоторое время в холодильнике.

Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром
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Ингредиенты:

  • тесто слоеное бездрожжевое – 500 г
  • майонез – 200-250 г
  • укроп – 1 пучок
  • чеснок – 2 зубчика
  • яйца (вареные) – 3 шт.
  • специи: соль, перец – по вкусу,
  • тунец консервированный – 1 баночка (170 г),
  • сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром

1. Размороженное согласно инструкции тесто разрезаем на 2 равных квадрата.

2. Вместе с обрезками выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности.

Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром

3. Даем остыть.

4. Каждый квадрат разделяем на два. В результате должно получиться 4 одинаковых коржа.

Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром

5. В майонез добавляем мелко иссеченный укроп, выжимаем чеснок и перемешиваем до однородности.

6. Выкладываем первый корж на тарелку.

Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром

7. Смазываем сверху майонезной смесью. Равномерно выкладываем потертые на крупную терку яйца.

8. Солим.

Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром

9. Накрываем вторым коржом.

10. Снова смазываем майонезом.

11. Выкладываем отцеженный и измельченный тунец. Солим.

Как приготовить наполеон по-новому: с тунцом и сыром

12. Накрываем третьим коржом. Снова смазываем майонезом.

13. Выкладываем потертый сыр.

14. Накрываем последним коржом. Слегка равномерно прижимаем. Смазываем майонезом. Присыпаем крошкой от обрезков.

15. Ставим в холодильник и даем немного настояться.

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