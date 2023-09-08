Все мы привыкли к тому, что наполеон – сладкий торт с заварным кремом. Но если вместо сладкого наполнения внутрь положить вкусный соус из чеснока, зелени, а также тунец – получится очень сытная закуска. Тесто не обязательно делать самостоятельно – его можно купить.

Идея приготовления закусочного наполеона с тунцом опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Для того, чтобы коржи хорошо пропитались, торт нужно оставить на некоторое время в холодильнике.

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Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое – 500 г

майонез – 200-250 г

укроп – 1 пучок

чеснок – 2 зубчика

яйца (вареные) – 3 шт.

специи: соль, перец – по вкусу,

тунец консервированный – 1 баночка (170 г),

сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

1. Размороженное согласно инструкции тесто разрезаем на 2 равных квадрата.

2. Вместе с обрезками выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности.

3. Даем остыть.

4. Каждый квадрат разделяем на два. В результате должно получиться 4 одинаковых коржа.

5. В майонез добавляем мелко иссеченный укроп, выжимаем чеснок и перемешиваем до однородности.

6. Выкладываем первый корж на тарелку.

7. Смазываем сверху майонезной смесью. Равномерно выкладываем потертые на крупную терку яйца.

8. Солим.

9. Накрываем вторым коржом.

10. Снова смазываем майонезом.

11. Выкладываем отцеженный и измельченный тунец. Солим.

12. Накрываем третьим коржом. Снова смазываем майонезом.

13. Выкладываем потертый сыр.

14. Накрываем последним коржом. Слегка равномерно прижимаем. Смазываем майонезом. Присыпаем крошкой от обрезков.

15. Ставим в холодильник и даем немного настояться.

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