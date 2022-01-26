Настоящие полтавские вергуны: рецепт дрожжевого теста на кефире

Кроме пампушек, вареников и пляцеков, Украина известна еще одним блюдом – вергунами. По сути, это печенье из бездрожжевого теста, которое жарят в большом количестве масла. Благодаря этому изделие получается хрустящим снаружи, но очень воздушным и пышным внутри. К тому же вергуны просто спасают ситуацию, когда ингредиентов минимум, а что-то сладенькое к чаю надо.

Вергуны готовят по-разному в каждом регионе Украины. Но классический рецепт родился именно на Полтавщине. Рецепт полтавских вергунов опубликован в кулинарном блоге sladkaya_vupechka в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 1 ст

яйца – 1-2 шт

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сахар – 0,5 ст

разрыхлитель – 1 п на 1 кг муки

мука

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты, постепенно добавив в конце муку. Замесить однородное тесто. Накрыть его полотенцем или пищевой пленкой и дать постоять минимум 30 минут.

2. Раскатать тесто в пласт. Нарезать его на полоски и внутри каждой сделать надрез, через который вывернуть тесто внутрь.

3. Пожарить вергуны с обеих сторон в большом количестве растительного масла.

4. Пока вергуны еще горячие, посыпать их сладкой пудрой.

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