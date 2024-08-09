"Мотти" – популярный японский десерт, который не нужно выпекать. В основе таких пирожных рисовая мука. Тесто из такого продукта получается достаточно тягучим и просто тает во рту.

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О том, как приготовить вкусные домашние "Моти" рассказала фудблогерка Кристина с ником foodblog kristi в Instagram. Для начинки можно выбрать любой джем.

Ингредиенты:

клейкая рисовая мука – 100 г

кукурузный крахмал – 20 г

сахарная пудра – 30 г

вода – 160 мл.

подсолнечное масло – 15 мл.

пищевой краситель

Ингредиенты для начинки:

сливочный творог – 250 г

сахарная пудра – 50-60 г

джем – 80 г

Способ приготовления:

1. Соединить клейкую рисовую муку с сахарной пудрой и кукурузным крахмалом.

2. Добавить пищевой краситель, влить воду и растительное масло.

3. Размешать массу до однородного состояния.

4. Вылить смесь на сковороду с антипригарным покрытием и интенсивно помешивая лопаткой, заварить массу до прозрачного однородного состояния.

5. Готовое тесто переложить на пищевую пленку и завернуть.

6. Для крема соединить сливочный сыр с сахарной пудрой и переложить в кондитерский мешок.

7. Подготовить джем.

8. Дать тесту хорошо охладиться, разделить на 6 частей и раскатать каждую из них.

9. Положить внутренность.

10. Сформировать моти, защелкнуть края теста в центре.

11. Краечки убрать.

12. Припудрить моти крахмалом. Переложить на пергамент и поставить в холодильник в час.

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