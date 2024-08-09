Как приготовить настоящие японские "Моти": не распадаются и не липнут к рукам
"Мотти" – популярный японский десерт, который не нужно выпекать. В основе таких пирожных рисовая мука. Тесто из такого продукта получается достаточно тягучим и просто тает во рту.
О том, как приготовить вкусные домашние "Моти" рассказала фудблогерка Кристина с ником foodblog kristi в Instagram. Для начинки можно выбрать любой джем.
Ингредиенты:
- клейкая рисовая мука – 100 г
- кукурузный крахмал – 20 г
- сахарная пудра – 30 г
- вода – 160 мл.
- подсолнечное масло – 15 мл.
- пищевой краситель
Ингредиенты для начинки:
- сливочный творог – 250 г
- сахарная пудра – 50-60 г
- джем – 80 г
Способ приготовления:
1. Соединить клейкую рисовую муку с сахарной пудрой и кукурузным крахмалом.
2. Добавить пищевой краситель, влить воду и растительное масло.
3. Размешать массу до однородного состояния.
4. Вылить смесь на сковороду с антипригарным покрытием и интенсивно помешивая лопаткой, заварить массу до прозрачного однородного состояния.
5. Готовое тесто переложить на пищевую пленку и завернуть.
6. Для крема соединить сливочный сыр с сахарной пудрой и переложить в кондитерский мешок.
7. Подготовить джем.
8. Дать тесту хорошо охладиться, разделить на 6 частей и раскатать каждую из них.
9. Положить внутренность.
10. Сформировать моти, защелкнуть края теста в центре.
11. Краечки убрать.
12. Припудрить моти крахмалом. Переложить на пергамент и поставить в холодильник в час.
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