Как приготовить настоящий хлебный квас в домашних условиях: самая простая технология
Самым вкусным считается именно хлебный квас. Особенно если он приготовлен в домашних условиях. Напиток прекрасно утоляет жажду, освежает и обладает приятным ароматом. Пузырьки образуются за счет брожения дрожжей.
Идея приготовления домашнего хлебного кваса опубликована на странице фудблогера с ником treskablog в Instagram. Понадобится именно ржаной хлеб.
Ингредиенты на 5 литров:
- хлеб ржаной – 500 г
- изюм – 100 г
- сахар – 200 г
- сухие дрожжи – 1 ч.л
- вода – 4 л
Способ приготовления:
1. Хлеб подсушить или в духовке или тостере, или разрезать на кусочки и оставить, чтобы они самостоятельно просушились.
2. В теплой воде развести дрожжи и 50 г сахара.
3. Через 5 минут в кастрюлю положить хлеб, изюм, дрожжевую смесь, сахар.
4. Залить все водой (бутилированной, кипятить не нужно).
5. Кастрюлю закрыть крышкой (если банка – прикрыть крышкой).
6. Поставить в теплое, но не солнечное место.
7. В зависимости от погоды, квас приготовится через 3-5 дней. Процедить квас, но расквашенную мякоть оставить.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: