Самым вкусным считается именно хлебный квас. Особенно если он приготовлен в домашних условиях. Напиток прекрасно утоляет жажду, освежает и обладает приятным ароматом. Пузырьки образуются за счет брожения дрожжей.

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Идея приготовления домашнего хлебного кваса опубликована на странице фудблогера с ником treskablog в Instagram. Понадобится именно ржаной хлеб.

Ингредиенты на 5 литров:

хлеб ржаной – 500 г

изюм – 100 г

сахар – 200 г

сухие дрожжи – 1 ч.л

вода – 4 л

Способ приготовления:

1. Хлеб подсушить или в духовке или тостере, или разрезать на кусочки и оставить, чтобы они самостоятельно просушились.

2. В теплой воде развести дрожжи и 50 г сахара.

3. Через 5 минут в кастрюлю положить хлеб, изюм, дрожжевую смесь, сахар.

4. Залить все водой (бутилированной, кипятить не нужно).

5. Кастрюлю закрыть крышкой (если банка – прикрыть крышкой).

6. Поставить в теплое, но не солнечное место.

7. В зависимости от погоды, квас приготовится через 3-5 дней. Процедить квас, но расквашенную мякоть оставить.

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