Мохито – один из самых популярных напитков, которые прекрасно утоляют жажду летом. И если заказывать его в различных заведениях – там он будет иметь насыщенный и очень привлекательный зеленый цвет. Дома так не удается. Все потому, что есть одна маленькая хитрость.

Идея приготовления освежающего прохладного мохито опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. По этой технологии мяту нужно сбрызнуть лимонным соком, а затем взбить блендером. Именно такая масса будет иметь насыщенный зеленый цвет.

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Ингредиенты (на две порции по 350 мл):

1 большой лимон

2 лайма

спрайт – 750 мл

мята – по вкусу

кубики льда

Способ приготовления:

1. Мяту, сок лимона, лайма и немного спрайта сбиваем до однородности.

2. В стакан выкладываем кубики льда, несколько кусочков лимона, лайма и мяты.

3. Через сито процеживаем сок.

4. Добавляем спрайт.

5. Перемешиваем и украшаем

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