Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет
Мохито – один из самых популярных напитков, которые прекрасно утоляют жажду летом. И если заказывать его в различных заведениях – там он будет иметь насыщенный и очень привлекательный зеленый цвет. Дома так не удается. Все потому, что есть одна маленькая хитрость.
Идея приготовления освежающего прохладного мохито опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. По этой технологии мяту нужно сбрызнуть лимонным соком, а затем взбить блендером. Именно такая масса будет иметь насыщенный зеленый цвет.
Ингредиенты (на две порции по 350 мл):
- 1 большой лимон
- 2 лайма
- спрайт – 750 мл
- мята – по вкусу
- кубики льда
Способ приготовления:
1. Мяту, сок лимона, лайма и немного спрайта сбиваем до однородности.
2. В стакан выкладываем кубики льда, несколько кусочков лимона, лайма и мяты.
3. Через сито процеживаем сок.
4. Добавляем спрайт.
5. Перемешиваем и украшаем
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