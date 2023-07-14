Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет

Мохито – один из самых популярных напитков, которые прекрасно утоляют жажду летом. И если заказывать его в различных заведениях – там он будет иметь насыщенный и очень привлекательный зеленый цвет. Дома так не удается. Все потому, что есть одна маленькая хитрость.

Идея приготовления освежающего прохладного мохито опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. По этой технологии мяту нужно сбрызнуть лимонным соком, а затем взбить блендером. Именно такая масса будет иметь насыщенный зеленый цвет.

Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет
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Ингредиенты (на две порции по 350 мл):

  • 1 большой лимон
  • 2 лайма
  • спрайт – 750 мл
  • мята – по вкусу
  • кубики льда

Способ приготовления:

Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет

1. Мяту, сок лимона, лайма и немного спрайта сбиваем до однородности.

Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет

2. В стакан выкладываем кубики льда, несколько кусочков лимона, лайма и мяты.

Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет

3. Через сито процеживаем сок.

Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет

4. Добавляем спрайт.

Как приготовить настоящий мохито зеленого цвета: есть один секрет

5. Перемешиваем и украшаем

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