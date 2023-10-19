Как приготовить настоящую соленую карамель дома: нужно всего 4 компонента
Все десерты, в составе которых есть соленая карамель, имеют особый вкус. Это могут быть разные торты или пирожные, эклеры. А приготовить такую начинку вы легко сможете дома.
Идея приготовления настоящей соленой карамели опубликована на странице фудблогера Дианы Домович (diana.domovych) в Instagram. Потребуется максимум 15 минут вашего времени.
Ингредиенты:
- 230 г сахара
- 80 г сливочного масла
- 170 г сливок 33-36%
- 0,5 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. В кастрюльку или сковороду с толстым дном насыпьте сахар и ставьте на средний огонь.
2. Не трогайте это, пока по краям не появится топленый сахар.
3. Затем перемешайте лопаткой по бокам до середины.
4. Когда масса стала янтарного цвета – добавьте масло (из холодильника или морозилки).
5. Помешивайте быстрыми движениями, пока масло не растворится.
6. Влейте горячие сливки, предварительно разогретые в микроволновке и активно мешайте, так как масса увеличивается в объеме.
7. Проварите еще 3-5 минут и уберите из огня.
8. Добавьте 0,5 ч.л. соли, перемешайте и перелейте в посуду для хранения.
9. Карамель может храниться в холодильнике до 3 месяцев.
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