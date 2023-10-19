Как приготовить настоящую соленую карамель дома: нужно всего 4 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить настоящую соленую карамель дома: нужно всего 4 компонента

Все десерты, в составе которых есть соленая карамель, имеют особый вкус. Это могут быть разные торты или пирожные, эклеры. А приготовить такую начинку вы легко сможете дома.

Идея приготовления настоящей соленой карамели опубликована на странице фудблогера Дианы Домович (diana.domovych) в Instagram. Потребуется максимум 15 минут вашего времени.

Как приготовить настоящую соленую карамель дома: нужно всего 4 компонента

Ингредиенты:

  • 230 г сахара
  • 80 г сливочного масла
  • 170 г сливок 33-36%
  • 0,5 ч.л. соли
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Способ приготовления:

Как приготовить настоящую соленую карамель дома: нужно всего 4 компонента

1. В кастрюльку или сковороду с толстым дном насыпьте сахар и ставьте на средний огонь.

2. Не трогайте это, пока по краям не появится топленый сахар.

Как приготовить настоящую соленую карамель дома: нужно всего 4 компонента

3. Затем перемешайте лопаткой по бокам до середины.

4. Когда масса стала янтарного цвета – добавьте масло (из холодильника или морозилки).

Как приготовить настоящую соленую карамель дома: нужно всего 4 компонента

5. Помешивайте быстрыми движениями, пока масло не растворится.

6. Влейте горячие сливки, предварительно разогретые в микроволновке и активно мешайте, так как масса увеличивается в объеме.

7. Проварите еще 3-5 минут и уберите из огня.

Как приготовить настоящую соленую карамель дома: нужно всего 4 компонента

8. Добавьте 0,5 ч.л. соли, перемешайте и перелейте в посуду для хранения.

9. Карамель может храниться в холодильнике до 3 месяцев.

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